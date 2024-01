Joaquín Prat revela lo que hay tras el fichaje de su hermana en Telecinco: «Estaría denunciado»

Joaquín Prat ha vuelto a ‘Vamos a ver’ tras varios días desaparecido y su regreso ha coincidido con el debut de su hermana Alejandra Prat como colaboradora del club social del programa. Y el recibimiento ha sido muy significativo, pues el veterano presentador se ha detenido a pormenorizar lo que hay tras su contratación. Eso sí, en tono jocoso.

«La nueva colaboradora de ‘Vamos a ver’ en un ejercicio de absoluto nepotismo. Más claro agua, nepotismo: favorecer a un familiar para conseguir prebendas. Menos mal que esto no es la televisión pública porque yo ya estaría denunciado«, ha empezado diciendo el periodista con sorna.

«Pero no soy yo, sino la productora de este programa, que no es la que me contrata a mi, la que ha decidido contratar por méritos estrictamente profesionales a mi santa hermana, Alejandra Prat», ha añadido Joaquín a continuación, ensalzando así la valía de su hermana como tertuliana, arrebatada a Sonsoles Ónega.

«No puedo estar más contenta por el nepotismo», ha reaccionado ella entre risas por esa curiosa presentación de su hermano. «Ustedes saquen sus propias conclusiones. Ella se va a ganar este puesto como se lo ganan todos ellos«, ha defendido él dirigiéndose a los espectadores de su magacín y refiriéndose a colaboradores veteranos como Alessandro Lequio, Sandra Aladro o Antonio Rossi.

«Y si no, me voy a mi casa«, ha asegurado muy tajante Alejandra. «Claro, si no, la mandamos a su casa directamente, que es aquí al lado, en Barcelona, y si no tiene la mía para quedarse», ha bromeado Joaquín para zanjar el asunto de su fichaje y retomar el ritmo de la crónica social de ‘Vamos a ver‘.