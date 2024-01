Nacho Abad tiene a Ayuso delante y la define con estos rotundos términos en su programa

Isabel Díaz Ayuso visitaba este miércoles 24 de enero ‘En boca de todos‘, el programa que presenta Nacho Abad en las mañanas de Cuatro tras la salida de Diego Losada para conducir la nueva etapa de ‘Noticias Cuatro’.

Y desde el principio de la entrevista se veía que Nacho Abad estaba encantado con poder entrevistar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en su programa. «Presidenta bienvenida», le saludaba de primeras el presentador. «¿Qué tal? Muy buenas», contestaba ella con una sonrisa en la boca.

Justo después, Nacho Abad no se contenía al retratar a Isabel Díaz Ayuso, recalcando lo bien que la veía siempre. «Vemos el vídeo lleno de energía. La veo a usted llena de energía y va arrasando allá por donde va. ¿Qué desayuna o hace ayuno intermitente?», le cuestionaba el presentador. «No, yo como de todo pero trato de controlarme y hacer ejercicio», respondía ella antes de revelar al periodista su desayuno de este miércoles: huevo revuelto, jamón y aguacate.

Los halagos de Nacho Abad a Isabel Díaz Ayuso: «Va arrasando allá por donde va. ¿Qué desayuna?»

Isabel Díaz Ayuso, en su entrevista con Nacho Abad en Cuatro

A partir de ahí, Nacho Abad le preguntaba por la ley de amnistía, por su relación con el gobierno de Pedro Sánchez y los acuerdos con Junts, entre otros asuntos de actualidad e incluso por su eslogan de «me gusta la fruta» así como la llegada de la Fórmula 1 a Madrid a partir de 2026.

«¿Cree que la atacan a usted en lo personal para distraer la atención y poner el foco en usted? Porque el presidente del Gobierno ha tenido alguna frase desafortunada dirigida a usted», le cuestionaba en un momento dado Nacho Abad. «Siempre, desde que fui candidata han hecho lo mismo. Como era una mujer joven y desconocida trataban de acobardarme», aseveraba ella.

«Hablaban de su inestabilidad mental», apostillaba Abad en ese sentido. «Si la han puesto muchas veces en tela de juicio, han estado persiguiendo a mi entorno y a mi familia y han hecho declaraciones cuestionando mi nivel intelectual. Pero a mí me da igual», añadía Díaz Ayuso.

Antes de despedirla, Nacho Abad aprovechaba para preguntarle a Isabel Díaz Ayuso por la boda de José Luis Martínez-Almeida. «Se casa el 6 de abril el alcalde ¿no?», le soltaba el presentador. «Ahí le tenemos casado», reaccionaba ella. «¿Qué le va a regalar?», preguntaba el presentador. «No lo sé todavía», aseveraba la presidenta de la Counidad de Madrid.

«¿Cómo que no lo ha pensado?», se sorprendía Abad. «No lo he pensado, es que cualquier cosa del Atleti que le regale ya lo tiene. Me lo tengo que pensar, tengo que darle una vuelta todavía al regalo. Pero me alegro mucho por él», añadía al respecto.

«Presidenta ha sido un placer tenerla aquí en ‘En boca de todos’ en Cuatro», terminaba diciéndole Nacho Abad. «Un placer», respondía ella. «Y espero que sea la primera de muchas«, apostillaba el presentador. «Ojalá», concluía Isabel Díaz Ayuso.