Manu Sánchez habla alto y claro de la sanidad pública en su emocionante regreso a Canal Sur

Manu Sánchez ha tenido este 6 de enero su mejor regalo de Reyes. El cómico regresaba a ‘Tierra de Talento’, el talent show que presenta en Canal Sur, tras unos meses alejado de la pequeña pantalla por un cáncer testicular que, afortunadamente, ya ha superado.

El sevillano ha reaparecido en el programa musical después de presentar las Campanadas de fin de año para Canal Sur junto a la campeona del mundo de fútbol Olga Carmona. Ya durante la retrasmisión de las Campanadas tuvo claro cuál iba a ser su deseo para el año nuevo: «Antes decía lo de salud, dinero y amor… Pues ha aprendido una lección de las grandes: salud, salud y salud».

La cantante María Villalón, copresentadora del programa, fue la encargada de anunciar la reincorporación del presentador: «Detrás de esa puerta, hay un regalo que llevamos anhelando durante muchos meses. Hoy, ahora mismo, esta puerta grande de ‘Tierra de Talento’ se abre para recibir a nuestro capitán: Manu Sánchez».

Acto seguido, el cómico recibió una gran ovación tanto del público como del equipo del programa. Tras bajar las escaleras y fundirse en un emotivo abrazo con su compañera y con el jurado, Manu Sánchez pronunció, muy emocionado, sus primeras palabras tras haber superado el cáncer. «¡Basta, aduladores!», pidió, tirando de su habitual ironía, para acabar con los aplausos de todos los presentes.

Manu Sánchez agradece a la sanidad pública el haberle «salvado la vida»

«Perdonadme que estoy tontona», reconoció el cómico, aunque su emoción estaba más que justificada. «Os juro que este momento lo he soñado un montón de veces, se lo he pedido un montón de veces a los Reyes Magos. No sé si han sido Melchor, Gaspar y Baltasar, lo que sí os voy a pedir es que me dejéis darle las gracias a esos sabios de Oriente pero también a los que tenemos aquí», ha proseguido diciendo.

A continuación, Manu Sánchez ha hecho un importante alegato sobre la sanidad pública, como ya hizo durante las Campanadas de Fin de Año. «Dejadme que le dedique esto a nuestra sanidad pública, por una tontería: porque a mí, me han salvado la vida», reconoció el humorista, recibiendo una nueva ovación del público. «Por todos y cada uno de ellos que están ahí detrás currando porque ocurran las noticias bonitas», sentenció, antes de arrancar con la que ya es la octava edición de ‘Tierra de Talento’.