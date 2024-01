Makoke abre fuego contra Laura Matamoros en ‘Así es la vida’ y la desmonta: «No dejes que…»

Makoke se situaba este martes en el centro de la polémica después de que Carlo Costanzia, el ex marido de Mar Flores, haya enviado un comunicado desmintiendo lo que Makoke dijo el sábado en ‘Fiesta’ y que hablara con ella tal y como la colaboradora remarcó.

«Por medio de la presente les informo que las noticias que han aparecido recientemente y que siguen apareciendo en distintos medios de comunicación atribuyéndome diversas declaraciones vinculadas a la aparición de mi hijo, don Carlo Costanzia Flores, en un programa televisivo el pasado viernes 19 de enero de 2024, son totalmente falsas«, empieza diciendo el comunicado.

«Quien suscribe no ha realizado ningún tipo de declaración pública, ni privada a ningún medio de comunicación, periodista o colaborador de ningún programa, en relación con dicha aparición televisiva de mi hijo, ni referente al pasado o a su madre, de modo que todas las afirmaciones que presuntamente me vinculan cualquier tipo de declaración son mendaces, no pudiendo existir ningún registro sonoro, gráfico ni de ningún tipo de algo que nunca ha tenido lugar», remarca Costanzia en su comunicado desmintiendo así a Makoke.

Después de ver como Laura Matamoros se atrevía a cuestionarla este lunes en ‘Vamos a ver’ y después del comunicado del ex de Mar Flores, Makoke daba la cara en ‘Así es la vida‘. La colaboradora no dudaba en decir que tenía pruebas y que las iba a mostrar a los presentadores. Así, la ex de Kiko Matamoros enseñaba un audio del propio Carlo Costanzia, el padre del hijo de Mar Flores. «¡Yo no miento! Cuando yo pregunto y me dicen que sí me autoriza a poner el audio. Pero creo que no es conveniente ponerlo por el contenido de la conversación», aseveraba la colaboradora de primeras.

Tras ello, Makoke relataba que ella con quien había hablado era con una amiga en común que tiene con Carlo Costanzia padre y que le pidió permiso para leer su mensaje. «Yo cuando leo el comunicado me pongo en contacto con la amiga en común que tenemos y me dice que Carlo no se refiere a mí sino a los medios de comunicación», expresaba la colaboradora.

Makoke contesta alto y claro a Laura Matamoros

Tras ello, le enseñaba el mensaje de Makoke a Sandra Barneda. «Yo entiendo que tiene que haber una montaña rusa, él el sábado podía estar dolido y que hoy no quiera problemas», trataba de justificar la colaboradora. «Yo estoy tranquila porque he hecho mi trabajo, me llega un mensaje y me autorizaron a decirlo. Yo en el programa ‘De viernes’ digo que hace mucho que no hablo con Carlo, con quién hablo es con una amiga en común y el sábado me dio permiso para leerlo», proseguía diciendo contestando así a lo que dijo Laura Matamoros de ella.

Después de escuchar el audio de Carlo Costanzia, era Sandra Barneda la que daba la cara por su colaboradora. «Creo que ante lo que dice Carlo, yo le invitaría a que lo dijese él en un plató de televisión. Porque menos mal que no lo dijiste Makoke», destacaba la presentadora dando a entender que era muy polémico lo que decía el italiano en ese audio.

Por si fuera poco, Makoke se dirigía directamente a Laura Matamoros tras su ataque en ‘Vamos a ver’. Y es que la hija de Kiko Matamoros no dudó en defender a su primo Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores. «Si es Carlo padre el que elige a Makoke como representante para hablar está muy mal elegido. Carlo padre y Carlo hijo le han visto una vez en la vida. Makoke no conoce a mi primo. Y mi padre no le ha contado prácticamente nada para que no lo pudiera contar», cuestionaba Laura en el programa de Joaquín Prat.

Tras escuchar sus palabras, Makoke no dudaba en responderla. «En esta vida tengo prioridades y me quedo con eso. Dicho eso, en ningún momento he dicho que conociera a Carlo Costanzia hijo. Coincidí dos o tres veces con él en casa. No le conozco y así lo he declarado en varias ocasiones. Tú dices que tu padre no me ha dado información. Sí me ha dado información. Y, más aún, yo presencié cuando Mar Flores y Carlo Costanzia se conocieron», añadía.

«Además, Laura, te aconsejaría que vieras los programas, porque yo de tu primo no he dicho absolutamente nada malo. Simplemente he dicho que es una víctima y muy generoso de reconocer su postura. Mírate los programas y no dejes que envenenen«, sentenciaba Makoke.