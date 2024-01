Laura Matamoros reabre la guerra con Makoke por lo que se lanza a afirmar en ‘Vamos a ver’

Laura Matamoros se ha sentado en el sofá del club social de ‘Vamos a ver’ no para hacer su colaboración habitual, sino para pronunciarse sobre la entrevista que su primo Carlo Constanzia dio a ‘De Viernes’ y en la que habló de su convulsa infancia y adolescencia a cuenta de las drogas y de la ruptura de sus padres.

La joven ha reconocido que no se ha puesto en contacto con su tía Mar Flores para saber cómo se encuentra sus declaraciones, pero ha contado que sí lo ha hecho su madre y que «está totalmente destrozada». Más aún con el pronunciamiento de Carlo Constanzia padre tras esa entrevista de su hijo.

«El caso es que el sábado el padre de tu primo da unas declaraciones y lo hace a través de Makoke«, ha puesto sobre la mesa Joaquín Prat. El italiano se puso en contacto con la colaboradora de Telecinco para que leyera públicamente una amenaza: que si sacara toda la documentación, audio y mensajes que tiene de Mar Flores, le hundiría por completo y no podría volver a España.

«Lo hace a través de la madre de mi hermana Anita, que yo hasta el día de hoy he tratado de tener una relación cordial por lo que toca por ser la madre de mi hermana, no por nada más, pero creo que es feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo», ha criticado Laura Matamoros.

«No entiendo que Makoke se meta en ese lío teniendo en cuenta los lazos familiares que se entrecruzan aquí», le ha apoyado Joaquín Prat. «Calentar la silla está muy bien para seguir aportando informaciones banales. Si es Carlo padre el que elige a Makoke como representante para hablar está muy mal elegido. Carlo padre y Carlo hijo le han visto una vez en la vida. Makoke no conoce a mi primo. Y mi padre no le ha contado prácticamente nada para que no lo pudiera contar», ha añadido la influencer.

«Es un tema muy delicado que como empecemos a tirar del hilo…», ha advertido Laura Matamoros, dando pie a un alegato muy contundente del presentador con recado a Telecinco y ‘De Viernes’: «De verdad lo digo, nosotros en esta cadena hemos estado redefiniendo nuestra aproximación a determinados temas. Lo digo por si Carlo Constanzia tiene pensado venir aquí y sentarse el viernes en ‘De Viernes’. Que tengan un poquito de cuidado porque nosotros más cuidado no podemos tener en este programa. Hay cuestiones que lo voy a decir yo, que soy el presentador de este programa, en las que no se puede sacar la hemeroteca por sentencia judicial. Lo digo para los cortos que siguen empeñados en sacarla. A ver si nos enteramos ya de una puñetera vez».