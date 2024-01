Makoke tiene que dejar precipitadamente su puesto en ‘Así es la vida’ y señalan las razones

Makoke ha tenido que dejar su puesto de trabajo en ‘Así es la vida’ abruptamente en la emisión de este miércoles y Sandra Barneda, la presentadora del espacio de sobremesa de Telecinco junto a César Muñoz, ha tenido que dar cuenta de ello a los espectadores y explicar los verdaderos motivos de su desaparición.

Su marcha repentina se ha debido al accidente de su perro, que se produjo hace tan solos unos días y por lo que ya se mostró realmente derrumbada el pasado domingo en ‘Fiesta’ ante Emma García. Su mascota, con 16 años de edad, se debate entre la vida y la muerte por un grave percance.

«Solo decir que Makoke ha tenido que irse. Si no lo sabéis, os informamos de que su perro de dieciséis años sufrió un accidente hace tres días, se cayó de un tercer piso y están pendientes de si lo tienen que sacrificar o no. Un momento bastante complicado, ha salido ahora mismo y no sabemos nada», ha explicado Sandra Barneda al público para que conociera la verdad.

En el lugar de Makoke, ha sido José Antonio Avilés el que ha tenido que ocupar su silla. Todo en un día en el que la exmujer de Kiko Matamoros, que se encuentra muy triste desde el suceso, había adquirido un papel protagonista este miércoles en ‘Así es la vida’ por el tema que estaban tratando: la relación de Mar Flores con su hijo Carlo Constanzia, que se sienta esta semana en ‘De Viernes’.