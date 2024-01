Lucía y Manuel revientan el directo de ‘GH DÚO’ con su brutal enganchón: «Sinvergüenza»

Lucía Sánchez y Manuel González son concursantes oficiales de ‘GH DÚO 2‘ y participarán en pareja. Es una de las grandes bazas de esta edición. Los dos tienen muchas cuentas pendientes después de su polémica participación en ‘La Isla de las Tentaciones’ y las van a resolver en Guadalix.

Pero la relación entre ellos es muy tensa, extremadamente tensa, y así se ha comprobado en cuanto se han reencontrado. Lucía le ha negado el saludo a quien fue su pareja y cuando él se lo ha reprochado se ha liado la de Dios es Cristo. «Yo con mentirosos y con falsos no quiero el saludo», le ha espetado en su cara.

«Por educación», le ha apostillado Manuel en un tono provocador. «La que tu no tienes en tu vida. Educación dice y todavía sigues hablando mentiras de mi en las discotecas. ¿Me quieres dejar a mi en paz?», le ha frenado Lucía Sánchez, que, acto seguido, le ha acusado de cargar contra su hija en común con Isaac Torres en redes.

«Contestando en Instagram cosas de mi hija, que como tenga la cara del padre no veas lo fea que es, que la vida que le estamos dando… ¿Eso no es hablar de mi hija? Tendrás poca vergüenza. Ríete encima, eso es lo que tu eres, un sinvergüenza», le ha retratado a grito pelado.

«Nunca he dicho nada de la criatura, lo juro por mi madre», ha negado Manuel. «Es muy falso, lo que quieres es quedar bien», ha seguido arremetiendo ella. Finalmente, el gaditano ha optado por no resucitar fantasmas del pasado y ha detenido la situación: «Yo a día de hoy le tengo respeto a una persona que fue mi pareja y no voy a hablar del pasado».