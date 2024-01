‘GH DÚO 2’: Lista completa con todas las parejas concursantes del reality de Telecinco

‘GH DÚO 2‘ se ha estrenado este jueves en Telecinco con Marta Flich de nuevo al frente de una gala inaugural marcada por la revelación de todo el casting de concursantes. Hasta ahora, se había mantenido la incógnita y solo se conocían tres nombres: el de Elena Rodríguez, Luca Onestini y Ana María Aldón.

El motivo por el que la cadena ha evitado desvelar gran parte del plantel de participantes que se van a encerrar en la casa de Guadalix es precisamente la mecánica de esta edición por parejas. Y es que la gran sorpresa de esta variante del formato es que los concursantes no saben quiénes serán la otra parte del dúo con el que se juegan ganar el reality. Estarán unidos por sus cuentas pendientes.

Así las cosas, en El Televisero te ofrecemos la lista con todos los concursantes oficiales de ‘GH DÚO 2’ ya confirmados al completo en la gala de estreno.

Lista oficial de parejas de ‘GH DÚO 2’

1. Luca Onestini e Ivana Icardi

Posado oficial de Ivana Icardi y Luca Onestini en ‘GH DÚO 2’

El primer concursante confirmado de ‘GH DÚO’ fue Luca Onestini. El galán italiano, hermano de Gianmarco y ganador de ‘Secret Story’ en la edición celebrity que se hizo en otoño de 2021, entra con la intención de llevarse la gloria nuevamente y encontrar el amor si se tercia. Y es que vuelve a estar soltero.

Ivana Icardi podría haber sido pareja tanto de Luca como de Elena Rodríguez. Con ambos hay vínculos. Tuvo un affaire que no acabó nada bien con Gianmarco. En el caso de la madre de Adara coincidió con ella en Supervivientes y hubo mucho conflicto. Además, fue pareja de Hugo Sierra tras romper con Adara y fueron padres juntos. Pero finalmente concursantes de la mano de Luca Onestini.

2. Lucía Sánchez, Manuel González y Mayka, el trío de ‘GH DÚO’

Lucía Sánchez y Manuel González, de ‘La Isla de las Tentaciones’, son concursantes oficiales de ‘GH DÚO 2’ y participarán juntos. Pero la relación entre ellos es muy tensa, extremadamente tensa, y así se ha comprobado en cuanto se han reencontrado. Lucia le ha negado el saludo y cuando él se lo ha reprochado se formado un brutal desencuentro que ha dinamitado el directo del programa.

No obstante, en su caso particular concursarán en trío, no en dúo, y lo harán con Mayka Rivera, participante también de ‘La Isla de las Tentaciones’, y con la que también existe cierto mal rollo por parte de Lucía.

3. Elena Rodríguez y Asraf Beno

Posado oficial de Asraf Beno y Elena Rodríguez en ‘GH DÚO 2’

La madre de Adara Molinero debutó en los realities en ‘Supervivientes 2020’ y su participación no dejó indiferente. Su hija fue la ganadora de la séptima edición de ‘Gran Hermano VIP’ y entra dispuesta a seguir los mismos pasos que ella. ¿Logrará el apoyo de los adaristas?

En cualquier caso, su incursión en el formato no va a ser fácil, pues va a tener que concursar en pareja con Asraf Beno, con quien existen grandes cuentas pendientes por lo que ocurrió entre él y Adara en ‘Supervivientes 2023’.

4. Ana María Aldón y Marc Florensa

Posado oficial de Ana María Aldón y Marc Florensa en ‘GH DÚO 2’

La expareja de José Ortega Cano y subcampeona de ‘Supervivientes 2020’ también ha dicho ‘sí’ a ‘GH DÚO 2’. No obstante, la colaboradora de ‘Fiesta’ no llevará muy bien el encierro, pues cuando se despidió de sus compañeros aseguró tener mucho miedo de lo que deja fuera, es decir, a su incipiente pareja.

Su pareja de concurso es Marc Florensa, el que fuera su representante. Los dos tienen que ajustar cuentas en la casa debido a que ella rompió su relación laboral con el joven de forma nada amistosa. Tienen plancha.

Por su parte, emos podido ver a Florensa participando en varios formato de televisión como ‘Socialité’, ‘Fiesta’ e incluso ‘Sálvame’, pero es la primera vez que se imbuye en un reality de estas características.

5. Marta López y Efrén Reyero

Posado oficial de Efrén Reyero y Marta López en ‘GH DÚO 2’

Efrén Reyero ya tiene pareja para ‘GH Dúo’. Se trata de su ex Marta López, que en su vídeo de presentación ha relatado que acabó muy mal con el ex futbolista y que entre ellos había mucha pasión. Cuando se han reencontrado en la casa, se dan un sentido abrazo. Y es que donde hubo fuego, cenizas quedan. Marta ha confesado que la última vez que se vieron fue hace un mes. «Tengo ganas de convivir con él y ver lo que pasa», ha admitido Marta. Huele a carpeta.

6. Finito y Keroseno, exparticipantes de ‘El Conquistador’ en TVE

Posado oficial de Finito y Keroseno en ‘GH DÚO 2’

Cuando parecía que ya no iba a entrar nadie más, Marta Flich ha anunciado la llegada a la casa de una nuevo dúo: Finitio y Keroseno. Son hermanos, artistas performáticos y especialistas en contar traumas a través del arte y humor. Los muchachos han entrado en la casa disfrazados de Epi y Blas y van dispuestos a dinamitar Guadalix.