Los estrenos semanales nos llevan a la nueva serie de Antonio Resines y la última de Marvel

Enero siempre es un mes raro de cara a estrenos de series, e incluso de películas. Después de la resaca que supone la Navidad, en todos los sentidos, las plataformas van soltando sus grandes propuestas para el nuevo año en pequeñas dosis. Así que en las primeras semanas no acaban de llegar grandes estrenos a las plataformas como Netflix, Prime Video o Apple TV Plus. De hecho, en esta segunda semana de enero, no hay ni un solo estreno destacable en Netflix o en HBO MAX, por poner dos ejemplos.

Las que sí vienen fuerte son Prime Video y Apple. La primera de ellas, con una película protagonizada por Kaley Cuoco, ‘Role Play’, y con la nueva serie de Antonio Resines. Ya os hemos hablado bastante de ella. Se llama ‘Serrines, madera de actor’, y trata de darle una vuelta a la figura del propio intérprete español. La segunda, la plataforma de streaming de Apple, nos trae dos de los estrenos fuertes del mes. El primero es una de las mejores películas del pasado 2023: ‘Los asesinos de la luna’, dirigida por Martin Scorsese. El segundo es su propio ‘True Detective’. En este caso, protagonizado por Peter Capaldi, bajo el nombre de ‘Historia delictivo’ . Eso sí, sin olvidarnos de ‘Echo’, la nueva serie de Marvel en acción real tras la debacle de ‘Invasión secreta’…

Estrenos en Amazon Prime Video

Role Play (PELÍCULA)

Sinopsis: La historia se centra en Emma, una mujer que vive una vida perfecta junto a su amado esposo y sus dos hijos en los suburbios de Nueva Jersey. La trama toma un giro inesperado cuando la pareja decide darle un impulso a su vida amorosa a través de un pequeño juego de roles, revelando que Emma lleva una vida secreta como asesina a sueldo…

Curioso que nos llegue esta película en enero. Si prestáis atención a la sinopsis, podréis comprobar que es una historia que hemos visto muchas veces. Pero lo que llama la atención, es que juegue a ser una nueva visión de ‘Sr. y Sra. Smith‘ semanas antes de que la propia Prime Video estrene su nueva adaptación, con Donald Glover como creador.

En este caso, el encargado de llevar la historia a buen puerto es el realizador francés Thomas Vincent, que tiene bastante experiencia en series y películas de acción. En su filmografía podemos encontrar varios capítulos dirigidos por él para ‘Guardaespaldas’, la serie de Netflix, o ‘Reacher’, también para Prime Video. El guión lo firman Andrew Baldwin y Seth Owen . Y en su reparto, encontramos a Kaley Cuoco (‘The Big Bang Theory‘, ‘Basado en una historia real‘) y a David Oyelowo (‘Selma: el poder de un sueño‘).

Fecha de estreno: 12 de enero

Serrines, madera de actor (SERIE)

Sinopsis: Un intérprete veterano que ha gozado de popularidad en su carrera gracias a su participación en una serie que fue muy famosa hace unos años, pero que no ha logrado su principal aspiración: gozar del respaldo de la crítica y del prestigio en la industria del entretenimiento y entre sus compañeros de profesión.

Ya os hemos hablado varias veces de esta serie, pero ahora lo hacemos por una causa diferente: porque por fin llega su estreno a Amazon Prime Video. Con Antonio Resines como protagonista, veremos una nueva faceta del actor, tratando de mostrar una cara diferente a la que nos tiene acostumbrados. El propio intérprete, en la presentación de la serie, dejó claro que no tenía nada que ver con el personaje de Serrines, pero que iba a confundir a más de uno. Porque al final, ‘Serrines, madera de actor’ juega con la propia vida de Resines, pero en clave de comedia y humor negro.

Resines estará apoyado por Jorge Sanz, Lucía de la Fuente, Marta Flich, Luis Bermejo, Teté Delgado, Jaime Pujol, María Morales, Ginés García Millán, Carmen Ruiz, Canco Rodríguez, Jesús Castejón, Mar Abascal y Ana Morgade.

Fecha de estreno: 12 de enero

Estrenos en Movistar Plus+

Sin malos rollos (PELÍCULA)

Sinopsis: Cuando está a punto de perder su casa de la infancia, Maddie (Lawrence) descubre un curioso anuncio de trabajo: unos adinerados padres controladores están buscando a alguien que salga en una cita con su introvertido hijo de 19 años, Percy, antes de que este vaya a la Universidad. Para su sorpresa, Maddie descubre pronto que la torpeza de Percy no está tan clara.

Después de un pequeño retiro de la actuación (si antes estrenaba una media de dos o tres películas por año, en los últimos cinco estrenó solo cuatro), Jennifer Lawrence vuelve a tope en una comedia romántica a la vieja usanza. De hecho, su entrega le proporcionó una nueva nominación a los Globos de Oro más que merecida. Siendo una especie de renovación de ‘Novia por contrato’, aquella romcom que juntaba a Matthew McConaughey y Sarah Jessica Parker, ‘Sin malos rollos’ es una comedia en la que Lawrence lo da todo.

Apoyada en el reparto que completan Andrew Barth Feldman o Matthew Broderick, la película dirigida por Gene Stupnitsky consiguió recaudar cerca de 100 millones de dólares. Y hoy en día, para una comedia a la antigua usanza, es mucho dinero.

Fecha de estreno: 12 de enero

Echo (SERIE)

Sinopsis: La historia del origen de Echo vuelve a mostrar a Maya López, cuyo comportamiento despiadado en la ciudad de Nueva York la alcanza en su pueblo natal. Debe enfrentarse a su pasado, reconectarse con sus raíces nativas americanas y abrazar el significado de la familia y la comunidad si espera seguir adelante.

Amamos a Marvel por encima de todo. De verdad que sí. Pero últimamente no da pie con bola. Al fracaso de ‘The Marvels’ (su película menos taquillera), se unió el desastre de ‘Invasión Secreta‘, serie que le dio igual a todo el mundo, y la poca relevancia de la temporada 2 de ‘¿Qué pasaría si…?’. Ahora nos llega ‘Echo’, personaje presentado en la magnífica ‘Ojo de Halcón‘, y ha sido un proyecto muy criticado por no estar unido del todo al UCM. Pero visto lo visto, quizá eso sea lo mejor y nos llevemos una grata sorpresa con esta nueva propuesta, que deja atrás a los superhéroes y se centra en una mujer sordomuda y su lucha contra la mafia más mortífera.

Fecha de estreno: 10 de enero

Estrenos en Apple TV Plus

Historial delictivo (SERIE)

Sinopsis: En el centro de Londres, una llamada anónima arrastra a dos brillantes inspectores, una joven en los inicios de su carrera y un hombre bien relacionado y decidido a proteger su legado, a una lucha por corregir un antiguo error judicial.

Apple siempre se ha caracterizado por cuidad sus series y películas hasta el último detalle. Ahí tenemos ejemplos grandiosos como ‘Fundación’, o proyectos más pequeños como la genial ‘Cocinando con química’. Ahora nos llega un thriller al más puro estilo ‘True Detective’, con ese aroma a las series de asesinatos de la BBC, con Peter Capaldi como protagonista. Una eminencia en el mundo interpretativo británico. Pero no estará solo, porque le acompaña Cush Jumbo, a la que hemos visto en ‘The Good Fight’ o su spinoff ‘The Good Wife’. Una serie que promete un ambiente oscuro y tenebroso, cuando dos inspectores se enfrentarán a un caso que pondrá su mundo patas arriba.

Fecha de estreno: 10 de enero

Los asesinos de la luna (PELÍCULA)

Sinopsis: Ambientada en la Oklahoma de la década de 1920, narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, que era muy rica en petróleo; una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el «Reinado del Terror».

Que Martin Scorsese siga dirigiendo películas es un auténtico privilegio del que no somos plenamente conscientes. Siendo uno de los mejores directores de la historia, de la misma generación que Steven Spielberg o George Lucas, cada una de sus películas es un acontecimiento en sí mismo. Y con ‘Los asesinos de la luna‘ ha vuelto a darnos una de esas obras complejas y repletas de capas, que es una de las favoritas para la temporada de premios.

Además, el realizador neoyorquino siempre ha sabido rodearse de repartos a la altura de las circunstancias. En este caso, tenemos a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro como protagonistas. Pero la que se lleva todas las miradas es Lily Gladstone, favorita para los grandes premios de la industria, junto a Margot Robbie por ‘Barbie‘ y Emma Stone por ‘Pobres criaturas’.

Fecha de estreno: 12 de enero

