Antonio Resines se posiciona sobre la amnistía en una demoledora frase desde TVE

Antonio Resines visitó este viernes ‘Plano General’, el programa que presenta Jenaro Castro, uno de los consejeros de RTVE, en La 2. Durante la entrevista, el actor se pronunció alto y claro contra la amnistía y mostró su incomodidad con la deriva del Gobierno como votante del PSOE.

Así, Antonio Resines no tuvo ningún reparo en criticar la amnistía pues considera que «se está perdonando a señores que han sido condenados». Y es que para el actor de ‘Los Serrano’ es un error que se perdone a personas que han sido condenadas sin arrepentirse de lo que han hecho pues puede sentar un precedente erróneo para el resto.

«Una amnistía significa que no se han cometido delitos… Sí se fue en contra de la Constitución, la ley que nos juzga a todos y sí se han cometido delitos», destacaba Antonio Resines ante Jenaro Castro al preguntarle por el tema de la amnistía a los presos del procés.

Tras escucharle, Jenaro Castro no dudó en preguntarle a Antonio Resines por su ideología política. «Yo soy socialdemócrata, y por eso digo lo que digo… La idea es que todo el mundo viva mejor, pero para tener un Gobierno no vale tener el voto con ciertas personas», respondía sin miramientos.

Después, Resines quiso dejar claro que todo lo que está pasando ha hecho que haya muchos socialistas desencantados. «No están de acuerdo con lo que está pasando, son señores que se han saltado la ley, como el juicio del 23-F… Aquí no ha pasado nada. El Gobierno tiene la capacidad de indultar un delito que sí ha existido. Europa lo va a tirar», añadía.

Y siendo consciente de que con estas palabras iba a ser criticado, Antonio Resines se adelantaba y zanjaba el tema asegurando que esto no es un «problema de derechas ni de izquierdas». «Hay que decirle al electorado que el PNV y Junts son de derechas de toda la vida. EH Bildu no son socialdemócratas, son otra cosa. EH Bildu siguen siendo gente que viene de un sitio espantoso, son los continuadores políticos de ETA. A la gente se le ha olvidado esto y lo que estoy diciendo no es un discurso de derechas, es un discurso realista«, sentenciaba.