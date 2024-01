Los estrenos semanales más latinos con la ‘Griselda’ de Sofía Vergara y el ‘Zorro’ de Miguel Bernardeau

El mes de enero está a punto de llegar a su fin, y Prime Video se ha posicionado para entregarnos los grandes estrenos de esta semana, con dos proyectos muy esperados, y además muy dispares entre sí. Con permiso de la gran Sofía Vergara, que busca reinventarse con la serie de ‘Griselda’ en Netflix, tenemos también la llegada de otra leyenda de Hollywood. Sí, estamos hablando de la gran Nicole Kidman, que se embarca en una nueva producción internacional con su ‘Expatriadas’, dirigida por la mismísima Lulu Wang, una de las directoras más interesantes de la actualidad.

Además, Prime Video también contará con la nueva versión del mítico Zorro, pero con Miguel Bernadeau portando la espada del legendario héroe pulp. Pero, dejando de lado la presencia de Prime Video o Netflix, también tenemos la llegada fuerte de lo nuevo de Apple TV, con ‘Los amos del aire’, y un Austin Butler arrebatador dando vida a un piloto durante la II Guerra Mundial. O ‘Un vivo menos en Canarias’, la apuesta de Atresplayer Premium, con Natalia Verbeke y Ginés García Millán en los papeles protagonistas.

Estrenos en Netflix

Griselda (SERIE)

Sinopsis: Griselda narra la vida real de la inteligente y ambiciosa mujer de negocios colombiana Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles de drogas más rentables de la historia. Una madre devota, en el Miami de los años 70 y 80 la mezcla letal de encanto e insospechado salvajismo la ayudó a navegar de manera experta entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la «Viuda Negra» o ‘la Madrina de la cocaína’.

Seguro que os habéis enterado de la nueva serie de Sofía Vergara gracias a su paso por ‘El Hormiguero’. La actriz colombiana desde luego que fue a divertirse y, aunque ahora Pablo Motos ha confirmado que todo fue una especie de montaje entre ambos, los vídeos de los cortes que le lanzó Vergara en el programa le han hecho más daño que bien. Y para la serie de Netflix ha sido una promoción maravillosa. Pero, centrándonos en la serie en sí, ‘Griselda’ se ha vendido como una ‘Narcos’ protagonizada por una mujer. Y si encima esa protagonista es una fuerza de la naturaleza como Sofía Vergara, ya nos lo han vendido.

La actriz busca el reconocimiento de la crítica después de su paso por la serie ‘Modern Family‘. Y, aunque fue nominada a cuatro premios Emmy y a cuatro Globos de Oro por su interpretación de Gloria, ya sabemos que en Hollywood siempre les gusta ese salto de la comedia al drama crudo. Claro, dar vida a la madrina de la cocaína desde luego que es un reto a tener en cuenta, y Sofía Vergara sale más que airosa.

Fecha de estreno: 25 de enero

Estrenos en Prime Video

Zorro (SERIE)

Sinopsis: Además de su sentido de la justicia, Diego de la Vega tiene su batalla personal para convertirse en Zorro: descubrir al asesino de su padre. Un propósito vital que no le hará detenerse ante nada ni nadie para descubrir su identidad.

El personaje de Diego De la Vega ha hecho correr muchos ríos de tinta. Un héroe pulp creado a comienzos del siglo XX por Johnston McCulley. De hecho, se considera uno de los primeros héroes de ficción de la era moderna. A lo largo de sus más de cien años de historia, el Zorro ha aparecido en todo tipo de medios: cómics, novelas, teleseries, películas… Una de las más famosas fue la protagonizada por nuestro Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. ‘La máscara del Zorro’, de Martin Campbell, fue un éxito y cimentó las carreras de ambos en Hollywood. Ahora, veinticinco años después, nos llega su nueva versión, de la mano de Prime Video y Miguel Bernadeau.

Buscando darle un nuevo enfoque al personaje, Prime Video quiere que se convierta en una de esas series de marca, dándole un lavado de cara al Zorro. Además, la serie tiene como villano principal a Rodolfo Sancho, actor que siempre eleva el nivel de todas las producciones en las que participa. Además del morbo existente por verle regresar a la ficción tras el escándalo de su hijo Daniel Sancho en Tailandia.

Fecha de estreno: 25 de enero

Expatriadas (SERIE)

Sinopsis: Ambientada en la vibrante y tumultuosa Hong Kong de 2014, Expats se centra en tres mujeres estadounidenses – Margaret, Hilary y Mercy – cuyas vidas se cruzan tras una repentina tragedia familiar. La serie cuestiona los privilegios y explora lo que ocurre cuando se difumina la línea entre victimismo y culpabilidad.

Basada en la novela ‘The Expatriates’, de Janice Y. K. Lee, la nueva serie de Prime Video busca ser una ‘Big Little Lies’ pero pausada. De estas series en las que parece que no pasa nada, pero realmente está siempre allanando el terreno para darnos el golpe emocional. Con Nicole Kidman como maestra de ceremonias, esta serie dirigida por Lulu Wang (‘The Farewell’) es de esas producciones que buscan dar prestigio a la plataforma donde aparecen. En este caso, Prime Video, que se posiciona así de cara. a los grandes premios del año que viene. Un drama familiar en la moderna Hong Kong en la que un accidente repentino pondrá patas arriba la vida de varias mujeres.

Fecha de estreno: 26 de enero

Estrenos en Movistar Plus+

Esta ambición desmedida: La Serie (SERIE)

Sinopsis: ‘Una ambición desmedida. La serie’ no es un documental, no es una gira, es una tragedia en tres actos. Un viaje que sigue a C. Tangana durante más de cuatro años.

C. Tangana quizá sea el músico más famoso de nuestro país en la actualidad. El cantante madrileño reventó las expectativas que se tenían puestas sobre él con su último proyecto, ‘El madrileño’, uno de los discos más completos de los últimos años en España. Y, tras ese álbum, se embarcó en un documental que abarcó más de cuatro años, culminando con el montaje de su espectáculo, que arrasó allá por donde pasó. ‘Esta ambición desmedida’ tuvo su estreno limitado en cines, y ahora nos llega en formato de serie gracias a Movistar Plus, con un montaje diferente y dividido en tres episodios. Una pieza fundamental para entender la figura de Puchito.

Fecha de estreno: 22 de enero

Estrenos en Apple TV Plus

Los amos del aire (SERIE)

Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial muchos aviadores del 100º Grupo de Bombardeo (el «Bloody Hundredth») arriesgaron sus vidas llevando a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y lidiando con las condiciones gélidas, la falta de oxígeno y el terror absoluto de combatir a 25.000 pies de altura. Unos fueron abatidos y capturados; otros resultaron heridos o muertos. Y algunos tuvieron la suerte de volver a casa. Independientemente de los destinos individuales, todos pagaron un precio.

Por fin llega, gracias a Apple TV Plus, la serie que cerrará la trilogía creada por Steven Spielber y Tom Hanks a comienzos de los 2000. ‘Hermanos de sangre’, ‘The Pacific’ y ahora, ‘Los amos del aire’. Este nuevo retrato de la II Guerra Mundial tiene un reparto de ensueño: Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook y Ncuti Gatwa.

La serie está basada en el libro homónimo de Donald L. Miller, y con guion de John Orloff, que ya participó en ‘Hermanos de sangre’. Entre los directores del proyecto, nos encontramos a Cary Jo Fukunaga (‘True Detective’), Anna Boden (‘Capitana Marvel’), Ryan Fleck (‘Half Nelson’), Timothy Van Patten (‘Black Mirror. Hang the DJ’) o Dee Rees (‘Mudbound’).

Fecha de estreno: 26 de enero

Estrenos en Atresplayer Premium

Una vida menos en Canarias (SERIE)

Natalia Verbeke y Ginés García-Millán, protagonistas de ‘Una vida menos en Canarias’.

Sinopsis: Luis Lacasa, prestigioso inspector de homicidios en Madrid, se ve forzado a aceptar un traslado a las islas Canarias y adaptarse a todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas, pero sobre todo a Naira, una carismática inspectora, amante de su tierra con la que, a pesar de sus diferencias y rivalidades formara un buen equipo y al mismo tiempo, una complicidad que cuestionara sus férreas convicciones.

Ginés García Millán y Natalia Verbeke forman una nueva pareja de detectives, que trabajarán codo con codo en Canarias, para resolver asesinatos. Un procedimental patrio que cuenta con el carisma de ambos actores para darnos una de esas series que nos haga seguir queriendo ver más. Además, su estreno también será en el prime time de Antena 3. La serie está compuesta por 5 episodios de 50 minutos de duración cada uno. Y el reparto lo completan Paco Marín, Sergio Momo, Silvia Naval, Mari Carmen Sánchez, Luna Zuazu, Dariam Coco, Maria Garralón, Elisa Matilla, Thais Blume y Elena Ballesteros.

Fecha de estreno: 28 de enero

Más estrenos semanales: