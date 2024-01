Sofía Vergara deja tiritando a Pablo Motos al retratarle así en ‘El Hormiguero’: «Mentiroso»

‘El Hormiguero’ ha contado este lunes, 8 de enero, con una visita de excepción. La actriz Sofía Vergara ha visitado por primera vez el programa de Antena 3 para promocionar ‘Griselda, la serie que se estrenará en Netflix este próximo 25 de enero y que, según Pablo Motos, «será un pelotazo mundial», ya que él ya la ha podido ver.

«Tengo jet lag, menopausia, algo que no creo que era covid…», comentaba la actriz de origen colombiano nada más arrancar la entrevista. Una entrevista marcada por la cantidad de dardos que la invitada lanzó al presentador y por los que fue muy aplaudida en las redes sociales.

Cuando Pablo Motos le comentó que él ya había visto la serie, Sofía Vergara le hizo una serie de preguntas para comprobar si, en efecto, la había visto. «¿Tú sabes lo que va a pasar en el final? ¿Quedo viva o quedo muerta?», le preguntó la intérprete. A modo de respuesta, el comunicador citó una frase del inicio de la serie basada en hechos reales: «Pablo Escolar: el único hombre al que he tenido miedo es una mujer, Griselda Marcos». «Es Blanco, pero como se la vio entera la serie…», le corrigió la actriz, lanzándole un primer zasca al presentador, al que incluso llamó «mentiroso».

.@SofiaVergara nos presenta “Griselda”, la esperada serie de @netflixes que se estrena el 25 de enero #SofíaVergaraEH pic.twitter.com/yRffzJsKFZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 8, 2024

Lluvia de ‘zascas’ de Sofía Vergara a Pablo Motos

Sobre las últimas Navidades, Sofía Vergara ha reconocido que no ha bebido «tanto como querría». El motivo era que no quería estar en mal estado ya que tenía que llevar a cabo un tour de promoción de la serie por varios países: «No quería estar tan gastadita a los 51 años». Esto Pablo Motos lo interpretó como una forma de buscar el piropo. Lo que sirvió a su invitada para lanzarle un nuevo dardo: «No me importa, porque mira cómo aplauden».

El personaje de Griselda ha sido uno de los más complicados para la actriz, que nunca había actuado en español y tampoco estaba acostumbrada a papeles dramáticos. «Yo en ‘Modern Family’ estaba feliz divirtiéndome con mis amigos, aquí aprendí a fumar, a matar, todo era una pesadilla…», reconoció. Llegados a este punto, el presentador le interrumpió para echarle en cara que le había dejado sin preguntar muchas cosas, pues ella había destripado puntos que él pretendía tratar más adelante. «Haz preguntas más precisas si no quieres que te responda genéricamente», le espetó la invitada.

La verdadera Griselda, supuestamente mató a dos de sus maridos. Sin embargo, según Motos Sofía ha conseguido que el público empatice con ella, algo que es muy difícil de conseguir. Así lo ha reconocido ella misma: «Era una de las cosas que me preocupaba, que la gente desde el primer momento no la odiara. Los personajes tienen muchas facetas, pero era una superviviente, y se fue volviendo un monstruo con el ego y el poder. Yo quería que la gente quisiera a Griselda, como a Tony Soprano de ‘Los Soprano'». Su intención era que el público olvidase «que era Sofía Vergara o Gloria Pritcher de ‘Modern Family'».

La actriz tacha de «envidioso» al presentador

La forma en la que pronunció ‘Modern Family’ provocó las risas de Pablo Motos, lo que sirvió a la actriz para volver lanzarle otro monumental zasca: «¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?». Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Poco después, el presentador quiso saber que tiene ella como actriz para que pueda gustar al 100% de las personas, ya que no lo entiende. «¿Me suena como a un poquito de envidia?», le soltó ella.

Otro de los zascas de Sofía Vergara a Pablo Motos fue cuando este sacó a relucir su faceta de empresaria, pues tiene muchos negocios y «tú no harás nada». A lo que ella respondió, con sorna: «Yo no hago nada, todo lo compro hecho…Y ahora hago menos, tengo más gente que lo hace por mí».

Hacia el final de la divertida entrevista, y antes de que las hormigas hicieran acto de presencia, presentador e invitada hablaron de dulces y de chocolates. Él se comprometió a enviarle uno muy bueno, pero que en ese momento no lo tenía a mano. «¿Y qué comes mientras estás allí atrás payaseando?», le preguntó la artista, reprochándole que, antes del programa, se dedique a «molestar a los invitados allí atrás».