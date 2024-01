Los espectadores de ‘GH DÚO 2’ se hartan de los Onestini y expulsan a Luca a la primera

Elena Rodríguez y Asraf, Ivana y Luca Onestini, Marta López y Efrén Reyero y Lucía Sánchez, Manuel y Mayka fueron los primeros nominados de ‘GH DÚO 2’, pero tras la múltiple salvación de la gala especial del martes la palestra quedó reducida en cuatro: Luca, Ivana, Marta y Efrén.

Ellos eran los que corrían serio peligro de abandonar la casa en la gala 2 de este jueves en un proceso de votación que se ha ido pausando y reanudando hasta el momento en el que Marta Flich ha comunicado el veredicto final de la audiencia. La primera indultada ha sido Marta y después Efrén, quedando en un duelo entre Ivana y Luca.

Finalmente, el expulsado de la noche ha sido Luca Onestini como así ha anunciado la presentadora. Se ha convertido así en el primer eliminado de la segunda edición de ‘GH DÚO’ -un duro título- con el 60% de los votos frente al 40% que ha concentrado Ivana, su contrincante en el duelo.

La reacción de Luca Onestini ha sido inmediata: «Si lo decide la audiencia, lo respeto, faltaría más. No creo que sea por algo que haya hecho en el programa porque no he hecho nada malo. Y no creo que me merezca ser el primer expulsado, pero es así y lo voy a aceptar. Yo he hecho lo que sentía hacer y he sido yo mismo y cabeza alta».

«Es que es verdad que tu fuiste ganador de ‘Secret Story’ y has pasado a primer expulsado», le ha recordado Marta Flich. «En mi vida la media medida no me gusta, soy de blanco o negro. La otra vez he ganado, ahora soy el primer expulsado, siempre soy primero en todo», ha reflexionado el italiano, tomándose la decisión de la audiencia con deportividad.