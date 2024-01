La prueba irrefutable de que Belén Esteban y ‘Sálvame’ siguen presentes en Mediaset tras su cancelación

Desde que ‘Sálvame’ se despidió de la audiencia el 23 de junio han sido muchos los rostros que no han vuelto a pisar Telecinco. Algunos de los colaboradores aguantaron un mes más hasta el final del ‘Deluxe’. Otros como Carmen Borrego, Carmen Alcayde, Miguel Frigenti, Antonio Montero o José Antonio Avilés siguen presentes en Telecinco. Mientras otros como Belén Esteban o Kiko Matamoros han desaparecido totalmente de las pantallas de Mediaset.

La última aparición de Belén Esteban en Telecinco se produjo en el mes de septiembre durante la misa que se celebró en Madrid por María Teresa Campos. Ese día la colaboradora apareció junto a Lydia Lozano en ‘Cuentos chinos’ con Jorge Javier Vázquez. Desde entonces, la princesa del pueblo no ha vuelto a aparecer en la que ha sido su cadena durante casi 20 años.

Por si fuera poco, en los últimos meses, Belén Esteban no se ha cortado nada a la hora de lanzar pullas y dardos hacia Mediaset por la cancelación de ‘Sálvame’. Uno de los más gordos fue en la presentación de ‘Sálvese quien pueda’, el docu-reality de La fábrica de la tele en Netflix.

En los últimos meses mucho se ha hablado de los vetos de Mediaset a los colaboradores de ‘Sálvame’. De hecho, hace unos días Rocco Steinhöuser aseguraba que los concursantes de ‘GH DÜO’ habían firmado por contrato que no podían hablar de ninguno de los colaboradores del formato de La fábrica de la tele. Algo que se desmontó en el estreno pues no solo aparecieron imágenes del mismo sino que encima durante la entrada de Lucía Sánchez y Manuel de ‘La isla de las tentaciones’, ‘Sálvame’ estuvo muy presente.

Belén Esteban y ‘Sálvame’ siguen en Mediaset

Pues bien, haya vetos o no los haya, pues es cierto que son muchos los colaboradores de ‘Sálvame’ que no han vuelto a pisar Telecinco y cuyo nombre parece no poder decirse en los programas; hay una prueba que demuestra que por el momento en Mediaset el universo del programa que presentaba Jorge Javier Vázquez sigue muy presente.

Y es que pese a que han pasado ya casi siete meses desde el final de ‘Sálvame’, Mediaset sigue manteniendo en su pasillo de la fama los cuadros de algunos de los rostros del programa de La fábrica de la tele. Así, tal y como se ha podido comprobar este domingo en ‘Fiesta’, el cuadro de Belén Esteban sigue colgado en los pasillos de Telecinco.

Pero el de la princesa del pueblo no es el único cuadro que sigue colgado en esos pasillos. Tal y como ha podido comprobar El Televisero recientemente, también siguen colgados los cuadros con las fotos de Terelu Campos y Adela González pese a sus fichajes por TVE y La Sexta respectivamente. También se mantienen por ahora los de Nuria Marín y María Patiño tras su despido de ‘Socialité’.