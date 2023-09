Belén Esteban y Lydia Lozano saltan al programa de Jorge Javier: imposible no emocionarse

Este lunes su cumplen tres semanas desde que Telecinco estrenó ‘Cuentos chinos’. El nuevo programa de Jorge Javier Vázquez tras el final de ‘Sálvame’ sigue sin encontrar su identidad tras haber sido diferentes formatos en función de sus invitados. Pero este lunes, el programa recuperaba el espíritu de ‘Sálvame’ con Lydia Lozano y Belén Esteban.

Así, ‘Cuentos chinos’ aprovechaba que este lunes se había celebrado el funeral de María Teresa Campos en Pozuelo de Alarcón para desplazarse hasta allí con Natalia Lombardo. La reportera conseguía hablar con numerosos invitados al funeral como Rocío Carrasco, Miguel Poveda, Raphael o la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entre otros.

Pero la gran sorpresa de la noche llegaba cuando Jorge Javier Vázquez conectaba en directo con dos de las caras más reconocibles de ‘Sálvame’: Belén Esteban y Lydia Lozano. De este modo, las colaboradoras regresaban a Telecinco tres meses después del final del formato de La fábrica de la tele.

«Tenemos a nuestra compañera Natalia Lombardo en compañía de Belén Esteban y Lydia Lozano. Buenas noches a las tres», decía el presentador saludando a sus amigas y compañeras. «Tiene algo de metafórico que nos juntemos los tres para hablar de una persona con la que hemos estado y vivido tantísimos años, de una auténtica maestra de esto a lo que nos dedicamos que es la televisión», sostenía entonces Jorge Javier.

Tras ello, Belén Esteban relataba que la misa había sido «muy bonita». «Me he emocionado mucho cuando ha hablado su nieta Carmen y he llorado mucho cuando ha cantado Miguel Poveda ‘Algo se me fue contigo madre’. Me alegra mucho saludarte Jorge, la pena es saludarnos en estos momentos», aseveraba la princesa del pueblo.

Jorge Javier, a Lydia Lozano y Belén Esteban: «Me doy cuenta de que os echo de menos»

Por su parte, Lydia Lozano recalcaba lo multitudinaria que estaba siendo la despedida a María Teresa Campos. «Estaba muy bien organizado todo, hemos llorado todos. Jorge yo te he echado de menos porque me acuerdo que siempre decías que desde pequeño te criaste con la Campos. No has venido por trabajo que es maravilloso, pero te he echado de menos», comentaba Lydia.

Asimismo, Belén Esteban recordaba cómo María Teresa Campos fue la primera que le entrevistó en televisión. «Yo me quedo con el recuerdo del día que me casé, de una foto de María Teresa con mi madre», destacaba Belén muy emocionada.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez les daba las gracias y les lanzaba un mensaje a sus compañeras. «Belén, Lydia ahora que os veo, me doy cuenta de lo que os echo de menos», les decía. «Y nosotras a ti. Y a todos», sostenían tanto Belén Esteban como Lydia Lozano.

