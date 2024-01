Julián Contreras se planta en ‘De Viernes’ ante la encerrona del programa: «Esto es insoportable»

Si hace unas semanas fue Fran Rivera el que se sentó en el plató de ‘¡De Viernes!’ y hablaba de la relación con sus hermanos y de la enfermedad de su madre; este viernes ha sido Julián Contreras Jr. el que visitaba el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para darle la réplica a su hermano después de las incendiarias declaraciones que ha dado a la revista Lecturas.

Nada más entrar al plató de ‘¡De Viernes!’, Julián Contreras se daba cuenta de que no iba a ser una noche fácil para él pues todos estaban de parte de Fran Rivera. Incluso el propio Santi Acosta defendía al torero y se enfrentaba con Julián en varias ocasiones.

Y es que rápidamente, Julián Contreras se daba cuenta de que esta completamente solo en ese plató y que todos sus argumentos se los tiraban los colaboradores. «Todo lo que yo diga, vuestra maquinaria lo desmiente. Esto es un todos contra mí«, soltaba el hijo de Carmina Ordóñez al ver como le contradecían una y otra vez.

Y es que Julián Contreras se sintió acorralado durante la entrevista por Patricia Cerezo y Ángela Portero. En un momento dado, incluso el invitado se atrevió a atacar al programa por lo que hizo con su hermano Fran y no habían hecho con él poniendo de relieve que a su hermano le hicieron al principio una entrevista editada a su favor.

«¡No tengo nada en contra de ti! Te voy a preguntar toda la noche. ¡Acostúmbrate!», le advertía muy cortante la colaboradora. Y es que a Julián no le gustó nada la forma «agresiva» que tuvo Patricia Cerezo al dirigirse a él sin ni siquiera conocerse.

Al ver que Julián Contreras se contrariaba con la colaboradora, Santi Acosta le interrumpía y le paraba los pies. «Te está preguntando de forma educada, no creo que te tengas que alarmar», le decía el presentador a su invitado. «No tengo nada en contra de ti, pero cuando dices: ‘La maquinaria, los sicarios…’. Me gustaría que concretaras», le replicaba por su parte Patricia Cerezo.

Así, durante toda la entrevista a Julián Contreras, la tensión se podía cortar con cuchillo. Y es que desde que se sentó y hasta que se levantó, el hijo de Carmina Ordóñez sentía que se le había hecho una encerrona al estar rodeado de gente que le contradecía y que solo defendía a su hermano Fran. «¡Esto es insoportable!», se le escuchaba decir por lo bajo al propio Julián.