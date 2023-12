Fran Rivera hace patente su malestar con ‘De Viernes’ por lo hecho en su entrevista

Fran Rivera se sentó este 22 de diciembre en el plató de ‘¡De viernes!’. El hermano de Cayetano Rivera acudió al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar su verdad en el plató, después de las polémicas declaraciones de la semana pasada. En mitad de la entrevista, hubo un detalle que el invitado no pudo ignorar y decidió quejarse en pleno directo.

Fran Rivera saltó finalmente al plató de ‘¡De viernes!’ para aclarar lo que tiene que decir de su familia en plató, con colaboradores incluidos. Ya había protagonizado una entrevista grabada la semana anterior en la que habló de su relación con Julián Contreras, Isabel Pantoja y el fin de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. Tras la repercusión de sus palabras, el torero no ha dudado en sentarse en el espacio de Telecinco para aclararlo todo. Pero hubo algo en su visita que no gustó nada al hijo de Carmina Ordoñez.

Fran Rivera, enfadado con ‘¡De viernes!’

A pesar de que Fran Rivera ya cuenta con una larga experiencia en televisión, hubo un detalle del formato que pareció no agradarle demasiado. Cuando Rivera estaba explicando todos los detalles sobre su enemistad con Pantoja, la presentadora le pidió parar para dar paso a publicidad, y el invitado no se lo tomó nada bien.

Fran Rivera en ‘¡De viernes!’

El torero paró en seco y se notó en pantalla su gesto de incomodidad por la petición de Acosta, que en ese momento introducía la pausa publicitaria del programa. Pero fue más tarde cuando Rivera estalló contra el presentador por la misma razón. Cuando llegó el siguiente parón para los anuncios, el torero no pudo callarse. «¿Más publicidad?», exclamó el invitado con un tono sarcástico.

En este caso, se estaba dando paso a una promoción de un contenido que llegará próximamente a la cadena, y para el gran invitado de la noche fue el punto de inflexión. El hermano de Kiko Rivera continuó la entrevistar sin mencionar el nombre de Isabel Pantoja directamente. «No la nombréis, que trae mal fario. Ha dejado hasta cadáveres en la cárcel», sentenció Rivera.

Fran Rivera prefirió referirse a ella durante toda la entrevista como «la señora» o «la madre de». El invitado estaba decidido a no mentar a la dueña de Cantora, pero no dudó en explicar con pelos y señales la fuerte enemistad que existe entre ambos, esta vez en plató. «No nombrarla más… Lo estoy diciendo. No la nombréis», advirtió de nuevo el invitado.