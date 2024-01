Jordi Évole le pregunta a C. Tangana por su desplante a ‘Operación Triunfo’: «Ellos lo buscaron»

C. Tangana acudió a ‘Operación Triunfo’ en el año 2018, cuando el programa se emitía en TVE. El artista cantó en una de las galas y se marchó sin despedirse, dejando a Roberto Leal con la palabra en la boca. «Hasta luego, Maricarmen», se limitó a decir el presentador al ver la actitud del invitado, un desplante muy criticado por los seguidores del formato.

Seis años después de ese polémico momento, él mismo ha explicado a Jordi Évole que es lo que ocurrió realmente. Será en la entrevista que La Sexta emite este domingo 21 de enero a las 21:30 horas, en el estreno de la nueva temporada de ‘Lo de Évole’. «Vi las noticias que se publicaron en su momento y pensé, ‘vaya gilipollas’. Pero luego fui al vídeo, lo vi y no vi ningún conflicto. ¿Por qué fue tan polémico aquello?», le pregunta el periodista.

C. Tangana carga contra OT: «No estoy de acuerdo»

Sin pelos en la lengua, C. Tangana deja claro que «ellos lo buscaron (la polémica), porque yo les dije: ‘Voy, hago la actuación y me voy’. Porque no estoy de acuerdo con lo que significa del todo el programa». «La canción habla del ‘veneno que llevo dentro’. Un programa como ‘OT’ es una pequeña trampa para ese veneno. Para mí, la obra no era solo la canción, sino presentar esa canción con esa letra en OT, siendo yo en ese momento un rapero», explica el cantante.

«La canción dice ‘una canción desmedida por las mujeres, la pasta y los focos’. ¿Tú interpretas que alguien que va a OT puede tener esa ambición?», le pregunta Jordi Évole en el avance de la entrevista. A lo que C. Tangana contesta que «yo creo que una persona que va a un programa que se llama ‘Operación Triunfo’, que no se llama ‘Operación Cante’ ni ‘Operación Música’, creo que va sobre el éxito, no sobre la música, el arte o el artista. Que eso no quiere decir que David Bisbal sea un artista como la copa de un pino, pero el formato del programa… Y yo tenía la oportunidad como artista de decir algo sobre ese formato y eso es lo que yo quería», sentencia el artista.

Así fue la polémica actuación de C. Tangana en ‘Operación Triunfo 2018’: