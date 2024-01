Jordi Évole ve un rato el informativo de Telecinco y clama lo que muchos creen de Franganillo

Jordi Évole vuelve este domingo 21 de enero a La Sexta con el estreno de la quinta temporada de ‘Lo de Évole’ con una entrevista a C Tangana. Pero además el presentador confiesa que le encantaría hacer un programa con Pedro Piqueras y se moja sobre el fichaje de Carlos Franganillo por Telecinco y el debut de Marta Carazo en TVE.

Y es que ahora que Pedro Piqueras se ha retirado de la televisión tras 18 años al frente de ‘Informativos Telecinco‘ y 50 años de carrera; Jordi Évole cree que podría conseguir sentarse un día con el periodista albaceteño y grabar un programa con él. «Esta temporada igual no, pero la que viene igual si que lo entrevistamos», aseveraba en un encuentro con medios posterior a la presentación en el que se encontraba El Televisero.

«Es un nombre que me apetece mucho tener en el programa. Hay periodistas que me parece que superan los límites de los grupos mediáticos y ya están por encima de ello y Piqueras es uno de ellos. Además me parece que Piqueras es un señor con muy buen humor, tiene un sentido de humor muy potente», recalcaba Évole.

La marcha de Pedro Piqueras ha supuesto un golpe para Telecinco pero la cadena estuvo rápida al conseguir el fichaje de Carlos Franganillo como sustituto. Tras su debut el pasado lunes, el presentador proveniente de TVE lucha cada día por la segunda plaza con Marta Carazo. ¿Cómo ve esta batalla de los informativos Jordi Évole como espectador?

Jordi Évole se moja sobre los informativos de TVE y Telecinco

Pues Jordi Évole no tiene ningún reparo en decir que estos días ha visto tanto el ‘Telediario’ de TVE con Marta Carazo como nueva presentadora como los nuevos ‘Informativos Telecinco’ con Franganillo al frente. «Ayer vi el informativo de TVE y antes de ayer vi un rato el de Telecinco por ver como eran ahora», aseveraba.

«Me parece una buena noticia que se esté apostando en todas las cadenas por unos servicios informativos potentes. Está claro que hoy en día Atresmedia ya los tiene tanto en Antena 3 como en La Sexta. Y me alegro de que los informativos de TVE se hayan ido recuperando porque me parece muy importante tener unos buenos informativos en la cadena pública«, confiesa el catalán.

Y con respecto al salto de Carlos Franganillo a Mediaset, Jordi Évole es claro. «Me alegro de que una cadena privada haya apostado por copiar el modelo de la cadena pública. Creo que no son malas noticias que esto pase», añadía el presentador.