‘Lo de Évole’ presenta su nueva temporada en La Sexta con todos estos invitados y fija el estreno

Han pasado cinco años desde que Jordi Évole decidió dejar ‘Salvados’ y apostar por nuevos retos con ‘Lo de Évole’. Cinco años en lo que ha pasado de todo. Ahora, el presentador prepara el estreno de la quinta temporada de su formato que llega el domingo, 21 de enero a las 21:30 horas a La Sexta con una entrevista a C Tangana.

Rodado durante una semana en la costa Amalfitana (Italia), ‘Lo de Pucho’ -que así se llamará esta primera entrega- muestra el momento de transición en el que se encuentra el hasta ahora cantante. Se trata de programa con un formato innovador, en el que se combina el largometraje documental con la entrevista y se ha apostado por estética entre el videoclip y el cine de Sorrentino con el objetivo de realizar el retrato más personal de uno de los personajes más enigmáticos, inquietos y provocadores de la escena artística española como es C. Tangana.

Pero además de C Tangana, para esta quinta temporada de ‘Lo de Évole‘, que volverá a contar con diez entregas, Jordi Évole ha cerrado una serie de entrevistas a personajes muy dispares como los supervivientes del accidente aéreo de los Andes, una historia que la película ‘La sociedad de la nieve’ ha vuelto a poner de actualidad o Ana Belén, artista con más de cinco décadas encima de los escenarios. También veremos esta temporada a Henar Álvarez, cómica y una de las mejores podcasters de este año según la revista Forbes; Albert Pla, artista con muchas facetas y siempre rodeado de polémica o el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante la presentación de lo nuevo de ‘Lo de Évole, a la que ha acudido El Televisero, Jordi Évole ha querido poner en valor lo fácil que le ponen las cosas en Atresmedia. «Es muy agradecido trabajar en una cadena como La Sexta que apuesta de una manera casi con cheque en blanco, no hay ningún tipo de cortapisa de ve por allí o no, no, esto no lo hagas», recalcaba orgulloso el presentador.

Asimismo, Jordi Évole también defendía lo necesaria que es la televisión en abierto en un momento en el que parece que lo guay es ver plataformas. «Quiero romper una lanza por la televisión de siempre, porque sigue siendo un lugar donde te puedes encontrar muy buenos productos audiovisuales, las cadenas apuestan también por ello. Y a mí me sigue seduciendo muchísimo que haya programas que sigan generando evento de hacer que la audiencia esté cada semana a una hora pendiente de la televisión y lo comente en redes o al día siguiente es un lujo», remarcaba el catalán.

Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont, las entrevistas más buscadas

Un año más, Jordi Évole deja la puerta abierta a contar con algún personaje de la actualidad política al estilo de Macarena Olona la temporada anterior. En ese sentido, el presentador confesaba en la presentación que este año buscaban dos entrevistas que no han salido.

«Hemos tenido dos noes que nos han hecho especialmente pupa porque los hemos peleado mucho que son Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont«, adelantaba el presentador. «Lo bueno es que tienen recambio y estamos detrás de una entrevista política que esa si lo conseguimos si que será exclusiva porque los otros si que han dado entrevistas a otros medios», añadía.

A quien si tendrán este año en ‘Lo de Évole’ es a José Luis Rodríguez Zapatero. Será la primera vez que el ex-presidente del Gobierno se siente a solas con Jordi Évole y lo hará para hablar del 20 aniversario del 11-M en una entrega que dará mucho que hablar y que se emitirá en la víspera de esta trágica efeméride, es decir el 10 de marzo.

«Vamos a intentar reproducir como se vivieron los cuatro días frenéticos entre los atentados del 11-M y la primera victoria de Zapatero el 14-M. Desde mi punto de vista es un punto de inflexión clarísimo que nos ha llevado a la polarización que tenemos ahora entre izquierda y derecha. Creo que todo arrancó en ese momento», explicaba Évole.