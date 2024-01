El último taquillazo de Tom Cruise que Telecinco estrena gratis hoy, domingo 7 de enero

Si hay una estrella hoy en día que siga sobreviviendo a ese tipo de Hollywood ya en extinción, ese es Tom Cruise. Lejos quedaron los días en los que, solo con el nombre, actores y actrices atraían al público en masa a las salas de cine. Los noventa fue la última gran década para ello, pero fue un sistema que fue cayendo en desuso. Sobre todo tras democratizar el cine, con la llegada de las plataformas de streaming, pero también de la piratería. Tom Cruise es una de las pocas estrellas que quedan, que atrae a la gente, y se implica enormemente en cada película que hace. ¿Su último taquilllazo? ‘Top Gun: Maverick’, que estrena hoy Telecinco en exclusiva a las 22.00 horas.

‘Top Gun: ídolos del aire’ es una de esas películas mitificadas de los 80, pero que no ha sobrevivido muy bien el paso del tiempo. Ha quedado desfasada, con actuaciones bastante descartables y con un argumento que acaba siendo aburrido. Pero las escenas de acción y el brutal carisma de unos jovencísimos Tom Cruise y Val Kilmer son las que siguen manteniendo la película en el imaginario colectivo. Nadie esperaba una secuela tan tardía de la película, pero era un proyecto que Cruise tenía entre ceja y ceja desde hace tiempo. Pocos confiaban en que el experimento fuera a salir bien… hasta que se coronó como una de las películas más taquilleras de 2022, sino de la historia.

Casi 1.500 millones la colocan como la 12ª película más taquillera de la historia, y la 5ª en el mercado estadounidense. Y lo curioso es que hizo taquilla similar tanto en Estados Unidos como en el mercado internacional. Pero fue en el país norteamericano donde la cinta protagonizada por Tom Cruise se convirtió en un auténtico fenómeno social. Es decir, una auténtica sorpresa que nos pilló a todos desprevenidos, y que consiguió 5 nominaciones a los Oscar, ganando uno de ellos.

¿De qué va ‘Top Gun: Maverick’?

Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete ‘Maverick’ Mitchell se encuentra donde siempre quiso estar, sobrepasando los límites como un valiente piloto. Durante el entrenamiento a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se tropieza con el teniente Bradley Bradshaw y el oficial de Intercepción de Radar, Nick Bradshaw. Enfrentándose a un futuro incierto y a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una confrontación con sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que van a ser elegidos para volar.

Una película de acción perfecta

Pese a su larga duración, más de dos horas de metraje, ‘Top Gun: Maverick’ funciona a la perfección. Sobre todo gracias a su ritmo, que no decae en ningún solo momento y, de nuevo, a la actuación de Tom Cruise, que vuelve a demostrar porque es una de las grandes estrellas de la historia de Hollywood.

Polémicas aparte (no quisieron contar con Kelly McGillis por no considerarla lo suficientemente joven y guapa para participar en la película), la dirección de Joseph Kosinski nos mete dentro de los propios aviones. Verla en pantalla grande era una experiencia brutal. Pero su paso a formato doméstico no ha hecho desmerecer las brillantes escenas de acción. En muchas de ellas, con los propios actores dentro de las cabinas de los aviones. Sobre todo gracias a la insistencia de Tom Cruise, queriendo dejar las escenas rodadas con chroma verde reducidas a la mínima expresión. Eso es precisamente lo que aporta realismo (y tensión) a la película. Además de la gran dirección de fotografía que lleva a cabo Claudio Miranda, ganador del Oscar por ‘La vida de Pi’.

Es verdad que el guión reproduce todos los clichés y tópicos del cine hormonado de chico blanco cishetero americano. Pero todo está tan bien rodado, y las escenas de acción producen tanta tensión, que pasamos por alto ciertas licencias de la historia, y cierta condescendencia que no resistiría mucho análisis. Y claro, cómo no vamos a disfrutar con la escena en la que Val Kilmer y Tom Cruise se reencuentran. Una maravilla para los nostálgicos.

Un rodaje de altos vuelos

La insistencia de Cruise en aportar realismo a ‘Top Gun: Maverick’ le llevó a planificar un curso de aviación de tres meses para los actores de la película. Según Miles Teller, que da vida a Rooster, uno de los jóvenes de esa nueva generación de pilotos, casi todos los actores vomitaban todos los días durante el rodaje. Sobre todo por tener escenas tan exigentes, y provocar que los propios intérpretes tuvieran que experimentar Fuerza G para soportar el rodaje en el interior de los F-18.

Paramount, la productora de la película, desembolsó un presupuesto de cerca de 170 millones de dólares. Y, debido a la pandemia del COVID-19, querían estrenar la película directamente en su plataforma de streaming Paramount+, pero Tom Cruise, al ser productor de la película, se negó rotundamente, insistiendo en su estreno en salas de cine. Y el resto es historia, siendo además la película más taquillera de la carrera del actor.

En definitiva, ‘Top Gun: Maverick’ es una de las grandes películas de acción de los últimos años, que consiguió poner de acuerdo a público y crítica, y que se colocó entre lo mejor del año 2022. Curioso además que sea una de las secuelas más tardías de la historia del cine, ya que 36 años la separan de la película original. ¿Habrá ‘Top Gun 3’? Por ahora no hay nada confirmado, y Tom Cruise aún tiene pendiente de estreno ‘Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 2’ y un proyecto secreto con la NASA. Quién sabe. El actor está acostumbrado a sorprendernos…