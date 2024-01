El angustioso momento de Beatriz Archidona en ‘TardeAR’ que ha aclarado fuera de cámaras

Presentar un programa en directo conlleva a menudo una serie de dificultades. Beatriz Archidona, que sustituye ahora a Ana Rosa en ‘TardeAR’ durante sus vacaciones, se ha enfrentado a un reto que no se podía imaginar. La presentadora tuvo que lidiar con un problema de vestuario en pleno directo sin que los espectadores se diesen a penas cuenta.

La presentadora de ‘¡De viernes!’vivió este miércoles una situación delicada en el plató de ‘TardeAR’ donde sustituye a su compañera y amiga Ana Rosa mientras disfruta de sus vacaciones de Navidad. La comunicadora continuaba con el programa como cada día cuando de repente se encontró con un problema que pondría el directo patas arriba. Archidona se dio cuenta de que algo no iba bien con su vestuario y que en cualquier momento podía acabar desnuda en pleno directo.

El casi error fatal de Beatriz Archidona

Aunque los espectadores de casa no se dieron cuenta del problema, Beatriz Archidona vivió parte del programa en directo muy preocupada por su vestido, que se había roto por la parte de atrás mientras presentaba. En una pausa de publicidad, la presentadora y su equipo aprovecharon para solucionar el problema rápidamente.

Fuera del directo, el programa compartió en Instagram las imágenes de cómo arreglaban corriendo el vestido de Archidona durante el pase de publicidad. «Se me ha roto la cremallera», explicó la comunicadora en el vídeo. «¡No mires, no mires!», bromeó la periodista a cámara mientras sus compañeros hacían todo lo posible por sacarla del apuro antes de retomar la emisión.

«Si notabais que estaba un poco ladeada, es porque se me ha abierto la falda y estaba un poco (ocultando) lo que no podía enseñar», reveló Beatriz Archidona a todos los seguidores del programa en Instagram. «¡Casi te vemos en cueros!», espetó el miembro del equipo que estaba grabando el contenido para redes sociales.

La presentadora agradeció la rapidez y eficacia del equipo de sastrería y quito hierro al asunto insistiendo en que son «cosas del directo». «Es que me he hinchado a polvorones y turrón, que me compra mi padre, y aquí lo llevo», explicó la sustituta de Ana Rosa entre risas. Con el vestido arreglado y fuera de zona de peligro, Archidona retomó el directo sin ninguna incidencia y compartiendo esta divertida historia con los seguidores.