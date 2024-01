Carlo Costanzia padre ataca fuertemente a ‘De Viernes’ y Telecinco y avisa con acciones legales

Las palabras del hijo de Mar Flores en ‘¡De viernes!’ siguen acumulando reacciones. Carlo Costanzia padre ha emitido un segundo comunicado en el que ha dejado clara su opinión sobre Telecinco y las consecuencias que la visita de su hijo a plató van a tener. El exmarido de la modelo ha anunciado también que tomará acciones legales contra la misma. Además, no ha dudado en señalar a Mediaset por lo que intenta hacer reavivando toda la polémica en sus programas.

Después de que su hijo resucitase el drama familiar en ‘¡De viernes!’ el pasado 26 de enero, y que su exmujer se pronunciase para la revista ‘Semana’, a Costanzia no le ha quedado otra alternativa que pronunciarse. «Realiza afirmaciones que carecen de toda veracidad y que resultan ofensivas«, ha asegurado el exmarido de Mar Flores en su segundo comunicado, en el que tampoco ha dudado en atacar directamente a la cadena de Mediaset.

El padre de Carlo Costanzia se ha mostrado muy crítico con ‘¡De viernes!’ y Telecinco por volver a reabrir el drama familiar. «Se ha producido un linchamiento mediático estratégicamente organizado para intentar conseguir un aumento de audiencia de cara a la emisión de la segunda parte de la entrevista que se emitió la noche del 26 de enero», aseguró el padre del actor, que no solo arremetió contra el programa presentado por Beatriz Archidona.

Carlo Costanzia carga contra Telecinco

Carlo Costanzia en ‘¡De viernes!’

«Programas como ‘Así es la vida’ o ‘Fiesta’ se han dedicado a lo largo de toda la semana a difundir noticias falsas y afirmaciones difamatorias sobre mi persona y la de mi hijo, que nos afectan gravemente», señaló Costanzia sobre las últimas reacciones de los colaboradores de Mediaset a las palabras de su hijo el pasado viernes.

Carlo Costanzia aseguró a su vez en el documento que estos espacios lo único que buscan es «crear polémica» y tacha a formatos como ‘¡De viernes!’ de tener «falta de creatividad». «La única intención era crear polémica involucrando a mi hijo con preguntas de una insistencia obsesiva sobre el pasado de sus padres, hecho que le obligó a repetir varias veces que no sólo no culpaba a sus padres sino que no estaba allí por eso», sentenció el exmarido de Mar Flores.

A su vez, señaló también el uso interesado de la hemeroteca en su contra en el caso de algunos programas, como al que acudió su hijo. «Se ve que los programas de la cadena no tienen la misma estrategia ética y editorial, ya que el 90% del contenido emitido en ‘¡De Viernes!’ han sido las acusaciones vertidas por la Sr. Mar Flores contra mi persona, y curiosamente no han encontrado nada en la misma hemeroteca referente a ella», apuntó el padre de Costanzia.

«Cierto es que las mentiras venden y las verdades no, pero la negación de la verdad y de la evidencia a veces se puede convertir en una patología crónica lo mismo que la sensación de impunidad», señaló Carlo Costanzia antes de lanzar un último dardo contra Telecinco. «Si la estrategia es sacar lo mismo temas de hace 30 años, las mismas mentiras, manipulaciones, lavados de cara, la audiencia se cansa, ya ha visto el plumero, y justamente se va«, espetó el exmarido de la modelo para acabar su ataque a la cadena.

Tomará medidas legales con Mar Flores

Costanzia también ha querido dejar claro que su exmujer no debía haberse unido a remover el pasado. «En la citada entrevista se vuelven a sacar a la luz hechos que se remontan a hace más de 20 años… con el solo propósito de volver a reavivar unas polémicas estériles e inútiles», destacó sobre las palabras de Mar para Semana sobre lo que su hijo había relatado en el programa de Telecinco.

A su vez, ha querido dejar claro que presentará «las querellas pertinentes» contra su exmujer. «Todos los hechos mencionados ya han sido totalmente desmentidos en los procedimientos de divorcio y custodia», insistió Carlo Costanzia padre sobre los detalles que Flores ofreció en sus últimas declaraciones.