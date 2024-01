‘Bake Off’ expulsa definitivamente a su primer dúo de hermanos en su gala 4 en TVE

Este lunes, TVE ha emitido la cuarta entrega de ‘Bake Off: Famosos al horno’ tras las expulsiones de Toñi Salazar, Manuel Sarriá y Julio Iglesias Jr. Ha sido una gala que nos ha dejado auténticos momentazos como a los concursantes convertidos en monjes y monjas y la caída de Rocío Carrasco.

Antes de la primera prueba de esta cuarta gala, los concursantes se encontraban con la carpa de ‘Bake Off’ convertida en un convento. Y es que los jueces sorprendían a los concursantes con una prueba técnica en la que homenajeaban a la repostería eclesiástica.

Tras probar todos los dulces, el jurado de ‘Bake Off’ hacía un ranking y mandaba al infierno a Terelu Campos y Encarna Salazar porque no cumplían con lo que pedían al faltarles una elaboración. Mientras que al cielo, es decir los mejores dulces eran los de Yolanda Ramos, Patxi Salinas y Blas Cantó.

Después, para tratar de salvarse de la expulsión, los once concursantes de ‘Bake Off’ se enfrentaban a la prueba fantasía en la que todos volvían a su infancia. Así, cada uno de los aspirantes tenía que elaborar la tarta de cumpleaños que les habría gustado recibir de niños.

En dicha prueba, además los concursantes recibían la visita de Wilbur (‘El Grand Prix’) que les hacía jugar por parejas a diferentes juegos de niños como los chinos, el piedra, papel o tijera o el cubo de rubik. Los que ganaban podían seguir elaborando sus tartas y los perdedores tendrían que estar cinco minutos sin cocinar.

Quién sufría de lo lindo en esta segunda prueba y no por el cocinado era Rocío Carrasco. Después de llevarse un susto al quemarse el pelo con una vela en el primer reto de la noche, la hija de Rocío Jurado sufría una aparatosa caída al ir a sacar una de sus elaboraciones de la nevera.

Patxi Salinas sorprende al ser el mejor pastelero de la noche

Tras probar cada una de las tartas, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, los jueces de ‘Bake Off’ se reunían para decidir quién era el mejor de la noche y quién tenía que abandonar la carpa del programa en esta cuarta entrega.

Finalmente, tras valorar todos los postres de las dos pruebas, los tres jueces llegaban a una conclusión. Por un lado, elegían al mejor pastelero de la noche y nombraban a Patxi Salinas, Rocío Carrasco y Yolanda Ramos como los tres mejores siendo el ex futbolista el que se ponía el delantal azul por sorpresa.

Encarna Salazar, cuarta expulsada de ‘Bake Off’

Por contra, los peores pasteleros de esta entrega eran Julio Salinas, Encarna Salazar y Terelu Campos después de haber sido los peores de la primera prueba y de haber tenido algunos fallos en la tarta de cumpleaños aunque la presentadora se conseguía salvar.

Paco Roncero era el encargado de anunciar que el cuarto expulsado de ‘Bake Off: Famosos al horno’ era Encarna Salazar. De este modo, la otra componente de las Azúcar Moreno se marcha después de que su hermana Toñi fuera la primera en ser expulsada. «Bake Off me ha servido para descubrir una nueva Encarna, una nueva mujer que es capaz de enfrentarse a retos que no conoce», reconocía la cantante.

«Aquí acaba el recorrido de las Azúcar Moreno en ‘Bake Off’. Es la primera pareja de hermanos que desaparece por completo de la carpa más dulce del mundo», destacaba Paula Vázquez.