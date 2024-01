Impacto en ‘Bake Off’ con Rocío Carrasco tras sufrir una cadena de accidentes: «Es doloroso»

Este lunes 29 de enero, TVE emitía la cuarta entrega de ‘Bake Off: Famosos al horno‘. Una gala en la que Rocío Carrasco ha sufrido de lo lindo pues ha vivido dos grandes percances durante las dos pruebas en las que ha luchado por seguir en el programa.

En la primera prueba, la carpa de ‘Bake Off’ se convertía en un convento y los concursantes tenían que hacer un postre en homenaje a la repostería eclesiástica.

En esa primera prueba, Rocío Carrasco sufría un incidente al quemarse el pelo por culpa de la vela que había en las cocinas de Patxi Salinas. «Ay que me he quemado el pelo», se quejaba la hija de Rocío Jurado mientras el ex futbolista ni se inmutaba. «Se me ha quemado el pelo», soltaba ella. «¿Y la harina?», preguntaba una y otra vez Patxi pasando de su compañera. «No pasa nada, eso se pone postizo ahora», le soltaba Patxi a Rocío.

Posteriormente, en la segunda prueba de la noche, los aspirantes de ‘Bake Off’ tenían que elaborar una tarta de cumpleaños. Pero además durante el cocinado, Wilbur, el colaborador de ‘El Grand Prix’ proponía a los concursantes que jugaran por parejas a diferentes juegos de la infancia. El que ganara podía seguir cocinando y el perdedor tendría que dejar de cocinar durante cinco minutos.

En el caso de Rocío Carrasco, la colaboradora de televisión se enfrentaba a su ‘hermana’ Terelu Campos a los chinos. La presentadora de ‘Sálvame’ le ganaba a su amiga y Rocío tenía que estar un tiempo congelada sin poder hacer su tarta de cumpleaños.

Y por si con quemarse el pelo no había tenido suficiente, Rocío Carrasco sufría una caída al ir a sacar su elaboración de la nevera. «¡Rocío!», gritaba Alba Carrillo al ver a su amiga en el suelo. «No ha pasado nada», decía ella mientras Terelu iba en su ayuda. «¿Estás bien?», le preguntaba Alba. «¡Todo bien, todo bien!», repetía una y otra vez al ver que todos sus compañero se acercaban a ella.

«Todo bien», insistía entre risas. «Penalti. Ha sido penalti. El VAR», bromeaba Patxi Salinas. «El VAR que lo mire bien, que si es penalti hay que pitarlo», añadía su hermano Julio. Mientras en voz en off, Paula Vázquez bromeaba con que «Rocío ha querido cambiar su tarta por torta». «Consejo. No corráis por la cocina por poco tiempo que os quede», destacaba Rocío Carrasco a cámara.

Shock absoluto por la caída de Rocío Carrasco

Este momento de Rocío es doloroso

