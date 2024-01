Así ha sido la despedida de Nuria Marín en su último ‘Socialité’ tras su despido en Telecinco

Mediaset vive días de despedidas. Más allá del adiós de Pedro Piqueras en ‘Informativos Telecinco’ y de cómo muchos rostros de los informativos están despidiéndose antes de saltar a otra edición; si hay un programa que está viviendo un antes y un después es ‘Socialité’ con la marcha de María Patiño y Nuria Marín.

Hace unas semanas conocíamos que Telecinco había decidido prescindir tanto de María Patiño como de Nuria Marín como presentadoras de ‘Socialité’. Tras su ruptura con La fábrica de la tele, el programa de los fines de semana arrancará este sábado 6 de enero, día de Reyes, su nueva etapa con María Verdoy como nueva presentadora y con Fénix Media Audiovisual como nueva productora.

Si el pasado lunes 25 de diciembre fue María Patiño la que dijo adiós al equipo de ‘Socialité’ y a toda la audiencia; este lunes 1 de enero ha sido Nuria Marín la que ha tenido que despedirse de todos ante esta salida forzosa de Mediaset. La presentadora dice así adiós al grupo más de diez años después tras ponerse al frente de programas como ‘El quinto poder’ en La Siete, ‘Cazamariposas’ en Divinity o ‘Mad in Spain’, ‘La casa Fuerte’ y ‘Sálvame’ en Telecinco.

La encargada de despedir a Nuria Marín era Laura Roigé, actual subdirectora del programa y una de las históricas del programa. «Ha llegado el momento de decirte adiós en ‘Socialité’ donde has hecho programas magníficos. También tenemos que darte las gracias por ese cariño que nos has transmitido a todos, por darnos alas para que seamos nosotros mismos, por tu carisma, por tus bromas y tus chistes regularcillos pero que son los que realmente nos hacen gracia y porque hemos disfrutado muchísimo contigo. Nos has hecho a todos brillar, siempre has querido potenciarnos a los redactores y has luchado por las escaletas», le decía la periodista antes de recalcar los miles de proyectos en los que está inmersa la presentadora.

«Tengo mucha suerte Nuria porque he podido trabajar contigo en ‘Cazamariposas’, en ‘La habitación del pánico’, en ‘La última cena’ y en ‘Socialité’ y por supuesto espero volver a coincidir contigo en todos los programas que nos quedan», añadía al dar paso a un vídeo con los mejores momentos de Nuria Marín en el programa.

Nuria Marín se despide de ‘Socialité’ con recuerdo a ‘Cazamariposas’

Un vídeo que emocionaba a Nuria Marín. «Dar las gracias. Al final uno se puede poner las cosas con rabia y con enfado. Yo quiero ser agradecida, dar las gracias y si lo pongo todo en una balanza lo que tengo claro es que gana lo positivo. Obviamente en todos los trabajos hay cosas malas pero para mí lo positivo es lo que pesa más. Me llevo muchísimo conmigo», aseveraba.

Y al igual que hizo María Patiño al decir que era el momento de volar, Nuria Marín ha recalcado que «es el momento de soltar». «A veces hay que soltar para poder coger. Yo deciros a todos que me vais a tener para lo que vosotros necesitéis. Este programa nace a partir de ‘Cazamariposas’ y las mariposas lo que hacemos es volar. Y solamente puedo decir, que a otra cosa mariposa«, añadía la catalana.

Y para cerrar el programa y decir adiós a María Patiño, a Nuria Marín y a La fábrica de la tele, el equipo de ‘Socialité’ que seguirá formando parte del programa emitía una carta para todos a modo de despedida. «Queremos despedirte de la mejor forma, con una sonrisa, que es lo que siempre tienes tu Nuria, una sonrisa fantástica y sé que te lo tomas con optimismo mirando al futuro donde vas a brillar», terminaba diciéndole Laura Roigé.

«Equipo de ‘Socialité’ y La fábrica de la tele muchísimas gracias por todo. Os quiero a todos. A volar, mariposas», añadía Nuria antes de dar paso a un vídeo muy emotivo al ritmo de «A mi manera», la versión de Isabel Pantoja del célebre «My Way» de Frank Sinatra y que servía para despedir tanto a Nuria como a María Patiño y sobre todo a La fábrica de la tele, que pone punto y final a 17 años de aventura televisiva.