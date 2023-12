Así ha sido la despedida forzosa de María Patiño de ‘Socialité’ tras ser fulminada en Mediaset

Son días de despedida. Si el pasado jueves era Pedro Piqueras el que decía adiós a ‘Informativos Telecinco’ y se jubilaba tras 50 años de profesión; este lunes 25 de diciembre ha sido María Patiño la que se ha despedido de ‘Socialité’ y Telecinco.

Hace unas semanas conocíamos que Telecinco había decidido prescindir tanto de María Patiño como de Nuria Marín como presentadoras de ‘Socialité’. Tras su ruptura con La fábrica de la tele, el programa de los fines de semana arrancará el 6 de enero una nueva etapa con Fénix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez como nuevo productora al frente del formato.

Y en sustitución de María Patiño y Nuria Marín será María Verdoy, hasta ahora copresentadora y sustituta de Emma García en ‘Fiesta’, la nueva presentadora de ‘Socialité‘ tal y como ella misma confirmó el pasado sábado al despedirse de sus compañeros.

«Hoy es un día muy emotivo para mí. Llevo todo el día despidiéndome de un equipo maravilloso, de un plató que lleva siendo mi casa desde hace cinco años. Eres muy generosa, me has dado tanto, Emma. Muchísimas gracias. Desde el día 6 presentaré ‘Socialité’ que es un programa del que me declaro fan y pido que me deis una oportunidad», pedía la nueva presentadora de ‘Socialité’.

Tres días después, este lunes 25 de diciembre, ha sido el último programa de María Patiño como presentadora. Así, la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ dice adiós al programa tras seis años poniendo fin también a su etapa en Mediaset doce años después de su llegada a ‘La Noria’ y ‘El programa de Ana Rosa’.

Ahora, María Patiño mira al futuro tal y como ella misma no se ha cansado de decir desde que se conoció su despido de Mediaset y ‘Socialité’. «Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo», aseguraba hace unos días a la revista Semana.

El vídeo de la despedida de María Patiño en ‘Socialité’