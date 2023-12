María Patiño tiene un nuevo «gran proyecto» tras ser despedida de ‘Socialité’

Tras días de rumores, finalmente este viernes se confirmaba una noticia que afecta al futuro profesional de María Patiño. La periodista dejará de presentar ‘Socialité‘ tras varios años al frente del programa. Lo mismo sucederá con Nuria Marín, que también quedará fuera del espacio.

Nada más conocerse la noticia, ‘Semana’ se ha puesto en contacto con María Patiño para que explicara cómo se encuentra. Y, a juzgar por sus palabras, no está triste ni mucho menos. Y es que ya tiene otro proyecto entre manos, como así ha reconocido ella misma. «Estoy muy bien y ya averiguaréis», asegura la presentadora a la citada revista.

Además, confiesa que ya sabía «desde hace tiempo» que esto iba a suceder. «No me ha pillado por sorpresa. Es algo que ya estaba hablado», reconoce. La gallega también deja claro que la veremos al frente de ‘Socialité’ durante unas semanas más: «Hasta finales de año estaré con Nuria Marín… todo como hasta ahora».

María Patiño ya tiene otro proyecto entre manos

Según explica ‘Semana’, la voz de María Patiño al conceder estas declaraciones refleja una felicidad y una tranquilidad fuera de lo normal en una persona que se acaba de quedar sin trabajo. Por eso no dudan en preguntarle si esa felicidad se debe a que ya tiene un nuevo proyecto entre manos, a lo que ella no duda en confirmar que sí. «Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo», asegura.

Aunque no puede desvelar todavía cuál será este nuevo reto profesional, es evidente que la tiene muy ilusionada. En los corrillos de Mediaset se comenta que podría participar en un programa de máxima audiencia, pero de momento son solo especulaciones. Habrá que esperar a que ella lo confirme de forma oficial.

De lo que no cabe duda es que María Patiño está bien. Así lo refleja uno de sus mensajes en redes sociales: «A la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de ‘Socialité’. Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue, ni lo será. Ahora comienza una etapa maravillosa. Me siento afortunada y querida. Nos vemos mañana», ha escrito la presentadora a través de sus stories de Instagram.