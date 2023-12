TVE no respeta a la audiencia y comunica la cancelación de ‘4 Estrellas’ este martes

Lo que está pasando con ‘4 Estrellas’ en La 1 de TVE es realmente lamentable. Un maltrato en mayúsculas de la televisión pública hacia la ficción y, sobre todo, hacia un espectador que ya se empieza a cansar de las estrategias de programación que están provocando la muerte de la serie.

El mareo con esta oferta ha sido una constante prácticamente desde su estreno. Primero, con recortes o alargamientos del capítulo según convenía para la posterior oferta de prime time y, más tarde, con levantamientos de parrilla in extremis y con poco margen de aviso en detrimento del público. Al que se debe toda cadena de televisión y mucho más RTVE.

Y precisamente esto último es lo que ha ocurrido este martes, 26 de diciembre. Los fieles de ‘4 Estrellas’ que sintonicen hoy La 1 para disfrutar de una nueva entrega tras el parón navideño se encontrarán con que tampoco se ofrecerá capítulo en contra de lo que se había anunciado oficialmente.

La explicación reside en que TVE ha decidido adelantar ‘MasterChef Junior’ a las 22:00 horas ante el gran fiasco de sus primeras emisiones. De manera que, esta semana, solo se podrá ver un único episodio de ‘4 Estrellas’, el de mañana miércoles, pues el jueves está reservado enteramente a la clásica gala ‘Inocente, Inocente’.

Además, como saben, el access prime time del jueves lleva ocupándolo Mercedes Milá con ‘No sé de qué me hablas’ desde hace varias semanas, lo que había reducido la emisión de la serie a tres entregas semanales. Así las cosas, si ya esta primera semana de Navidad iba a trastocar ‘4 Estrellas’ en dos noches, se suma otro tijeretazo más por sorpresa y prácticamente siendo comunicado en el último momento.

La indignación de la audiencia, como no puede ser de otra manera, es inmensa. Aunque este maltrato absoluto de TVE no hace más que constatar que ya no apuestan por ella y que, a pesar de arrancar la segunda temporada, su futuro es muy negro. La confianza en el producto se ha perdido. De hecho, la cadena ya ha dado luz verde a ‘Valle Salvaje’, una nueva serie diaria con la productora de ‘La Promesa’ que, tal y como se ha publicado, irá destinada al access prime time.

Capítulo 133 de ‘4 estrellas’ – Miércoles 27 de diciembre

Un nuevo misterio involucra a Rafael y Marta ayuda a Tristán a descubrirlo. Intentando husmear en los documentos del prometido de Rita, Marta se ve envuelta en un malentendido con Diego y Paula. Jon monta una fiesta en su casa sin sus padres. Luz descubre el próximo plan de futuro de Ainhoa y David.