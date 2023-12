Sonsoles Ónega corta de raíz a una de sus invitadas por lo que llega a soltar de Antena 3

Este 22 de diciembre se ha celebrado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Ante la llegada de este día, son muchos los videntes que dicen conocer cuál es el número que será premiado con el Gordo. Un asunto que tratará ‘Equipo de investigación’, que ha entrevistado a la bruja Victoria, que realizó un ritual en una administración de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Supuestamente esta vidente seleccionó precisamente el 88.008 como el número que iba a ser premiado. Y por ello, el programa de Sonsoles Ónega ha querido conectar con ella.

Ha sido una conexión muy tensa pues varios colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’ dudaban de que fuera veracidad que la bruja Victoria hubiera escogido el 88.008 como el número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad 2023.

«Sonsoles, yo tendría cuidado. Acaba de decir que cobra 110 euros por hora y que puede tener un décimo premiado», señalaba Cruz Sánchez de Lara ante Sonsoles Ónega. Así, la abogada ponía sobre aviso a todos por si la vidente declaraba el dinero que gana ante Hacienda o lo oculta.

«Escucha, creo que no te has visto Equipo de investigación», le espetaba la bruja Victoria a la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’. «Claro que no, porque no se ha emitido aún. Yo no soy bruja», le replicaba la abogada Cruz Sánchez de Lara. «Ah, ¿eres abogada? Como eres abogada, te explicaré que yo trabajo de manera absolutamente legal como autónoma. Tengo una empresa, con varias personas trabajando», le decía entonces la vidente.

Después, era la letrada la que le contestaba con cierta sorna. «Era una broma. ¿Quieres que te pida perdón? Bruja Victoria, lo siento si en algo te he ofendido. No quiero tenerte como enemiga», soltaba la colaboradora de Sonsoles Ónega.

Viendo que la cosa se salía de tono, Sonsoles Ónega trataba de zanjar la conexión pero la tensión entre la vidente y Cruz Sánchez de Lara proseguía. «A ver si va a echarme un mal de ojo», se atrevía a decir la colaboradora. A lo que la vidente sin cortarse nada le replicaba con un dardazo a Atresmedia. «Yo soy una bruja que trae buena suerte. A las de la mala las tenéis contratadas en Antena 3», aseveraba.

Un comentario que no le hacía ninguna gracia a Sonsoles Ónega y pedía que le repitiera. «Solo busca su minutito de gloria», se escuchaba decir por lo bajo a Cruz Sánchez de Lara. «He dicho que no hago maldiciones y que los de la mala suerte los tenéis contratados en Antena 3», insistía la bruja Victoria. «Me voy, adiós bruja Victoria. A mí no me digas eso que soy muy supersticiosa«, terminaba diciendo la presentadora haciendo el símbolo de la cruz.