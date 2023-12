Se confirma el porqué de la entrevista de Ángel Cristo contra Bárbara Rey y no es lo que crees

Pese a que en un principio no estaba convocado, Ángel Cristo Jr. se presentó este viernes por segunda semana consecutiva en el plató de ‘¡De Viernes!’. Así, el hijo del domador y Bárbara Rey volvía a protagonizar por cuarta semana el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco para contestar a todo lo que se había dicho de él durante esta semana.

Santi Acosta advertía a la audiencia de ‘¡De Viernes!’ que no tenían previsto que Ángel Cristo Jr. volviera al programa pero que él mismo había pedido acudir de nuevo al espacio para aclarar algunas cuestiones. «No estaba previsto, pero después de los últimos acontecimientos, me he visto obligado«, recalcaba Ángel.

Así, Ángel Cristo Jr. volvía a ‘¡De Viernes!’ después de que tanto su hermana Sofía Cristo como su madre Bárbara Rey le hayan desmentido y asegurado que le van a demandar. «He contado una cuarta parte de todo», aseguraba el hijo de la vedette dejando caer que si le calientan y le obligan tendrá que contar más secretos sobre su madre.

«No tengo ningún miedo, no sería la primera vez que me siento en un banquillo por ella. Ya con el alzamiento de bienes y alguna otra vez ha habido», confesaba de primeras Ángel Cristo Jr. Asimismo, el hijo de Bárbara Rey se mostraba contundente al dejar claro que «tengo pruebas de todo».

El día que Bárbara Rey dejó a su hijo solo en el hospital

Después, Ángel Cristo Jr. habló de la relación que tiene Bárbara Rey con su nieta y como se comporta como abuela. «No es cierto que tenga buena relación con mi ex mujer. Ella no permitió que viniera ni a mi boda ni al bautizo de mi hija ni permitieron que fuera a verla a su casa», defendía después de escuchar como Bárbara aseguraba que tenía buena relación con su nuera. Sobre cómo es su madre como abuela, Ángel Cristo Jr. era muy claro. «Ella se desvive como abuela, a nivel material. En el resto… no tiene relación frecuente con mi hija», recalcaba.

Después de todos los episodios narrados las semanas anteriores, Ángel Cristo Jr. volvía a destapar otra de las situaciones en las que Bárbara Rey queda mal como madre. «El día antes de mi operación de rodilla, me quiso echar de casa por una discusión. Me llevó al hospital, pero, cuando despierto de la anestesia, despierto aturdido. Mi madre se marchó. No tenía ropa ni dinero. Me dieron el alta y me tuve que ir a pata coja a la farmacia», relataba.

Sale a la luz el episodio por el que Ángel Cristo Jr. retrata ahora a Bárbara Rey

Pero fue hacia el final de su entrevista cuando se descubrió el verdadero motivo por el que Ángel Cristo Jr. había dicho ‘hasta aquí’. Fue su novia Ana, que se sentará el próximo viernes en el plató, la encargada de relatar el calvario que vivió su pareja este verano por culpa de una discusión con su madre.

«No estaría aquí, tocó fondo», empezaba diciendo Ana dejando entrever que Ángel Cristo Jr. pudo haber tenido un intento autolítico como el de Rocío Carrasco. «Gracias a Dios estuve yo para sacarlo de todo», asevera la novia de Ángel Cristo Jr. «Hay que dar visibilidad al maltrato infantil, aquí no todo se vale. A mí me han maltratado mucho. Sé lo que es vivir con una persona maltratadora y todas las conductas que no se pueden disimular. No puedo tolerar que digan que es un maltratador. Podrá haber tenido el pasado que les de la gana, no es un santo, pero hay una verdad que se tiene que respetar», sentenciaba Ana.

Por último, Ana contaba lo que sucedió el pasado verano. «Estando en Marbella hubo un episodio, una tontería, hubo muchos gritos. Es la primera vez que yo vi en Ángel a un niño de 8 años, desesperado intentando explicarse. Pasé el peor verano de mi vida, él me decía que no, pero ese día después de lo que pasó con María (su ex mujer), me dijo no sé si estaré aquí, pero España tiene que saber quién es Bárbara Rey«, concluía.

«Yo llevo tres años en los que me he sentido solo, no he sentido el apoyo de mi madre con lo que más me importa a mí y que es por lo que estoy aquí sentado. Yo en tres años le he pedido ayuda, no económica, de otro tipo y son tres años de desesperación en los que he estado con depresión y me he sentido totalmente solo y no he recibido su apoyo para poder arreglar el error que cometí cuando me divorcié», añadía.