María Patiño, apartada de ‘Socialité’ tras su recado a Mediaset y esto es lo que hay detrás

Este lunes, Algo Pasa TV adelantaba en exclusiva que ‘Socialité’ seguirá emitiéndose en 2024 tras el fin del acuerdo entre Mediaset y La fábrica de la tele. No obstante, ahora será Fenix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez la que se haga cargo del formato que presentan María Patiño y Nuria Marín.

Según se ha publicado, la intención de Mediaset es mantener los tres programas que quedaban de La fábrica de la tele, es decir ‘Socialité’, ‘Todo es mentira’ y ‘Viajando con Chester’. Lo harán eso si subrogándose a otras productoras pero manteniendo los equipos.

La gran incógnita era si se mantendrían María Patiño y Nuria Marín como presentadoras en la nueva etapa de ‘Socialité’ sin La fábrica de la tele. Un día después, era Formula TV la que avanzaba que desde Mediaset ya están buscando sustitutos para ambas presentadoras pues no se quiere contar con ellas ni con nadie del universo ‘Sálvame’.

Así, según el citado portal desde Mediaset se valora situar al frente del nuevo ‘Socialité’ a alguien más cercano a la línea editorial actual del grupo. Y los dos nombres que hay sobre la mesa son los de María Verdoy (‘Fiesta’, ‘Rediséñame’) y César Muñoz (‘Así es la vida’).

Tras la publicación de estas noticias, María Patiño no dudó en romper su silencio llegando incluso a dirigirse a los directivos de Mediaset tras enterarse por la prensa de que ella no seguirá al frente del programa. «Estoy convencida que alguien de @mediasetcom me informará de lo q se publica respecto a @socialitet5 . Tiempo al tiempo», escribía terminando el mensaje con un emoji sacando la lengua.

Estoy convencida que alguien de @mediasetcom me informará de lo q se publica respecto a @socialitet5 . Tiempo al tiempo..😜 — Maria patiño (@maria_patino) December 5, 2023

Asimismo, en otro mensaje aseguraba que este miércoles estaría al frente de ‘Socialité’. «Mi mérito, saber que una vez más no me equivoco. Mi mérito, no depender del poder para seguir dando por saco. Mañana nos vemos en @socialitet5», aseveraba.

Mi mérito, saber que una vez más no me equivoco. Mi mérito, no depender del poder para seguir dando por saco. Mañana nos vemos en @socialitet5 — Maria patiño (@maria_patino) December 5, 2023

Javier de Hoyos, sustituto sorpresa de María Patiño

Sin embargo, María Patiño no aparecía este miércoles al frente de ‘Socialité’. En su lugar era Javier de Hoyos, director del programa, y que ya ha conducido en alguna ocasión el espacio el que aparecía como presentador del mismo. Cabe decir que la ausencia de la presentadora de ‘Sálvame’ nada tiene que ver con sus mensajes hablando de Mediaset y de su ‘despido’.

Y es que la presentadora no ha podido acudir a ‘Socialité’ por motivos de salud. «Le mando un beso especial a María Patiño porque tiene un herpes en el labio. esperamos que para el viernes ya esté bien», confesaba Javier de Hoyos.