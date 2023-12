María Patiño rompe así su silencio tras publicarse su despido de Telecinco en 2024

Mediaset y La fábrica de la tele ya han oficializado su ruptura poniendo fin a su relación societaria. Con ello, la productora dejará de producir para Telecinco y Cuatro. Una decisión que afectará a ‘Socialité’, que se mantendrá en la parrilla de la cadena con el mismo equipo pero subrogado a otra productora y sin María Patiño como presentadora.

Así, este lunes, Algo Pasa TV adelantaba que a partir de 2024 será Fenix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez la que se encargará de la producción de ‘Socialité’ manteniendo a priori a su equipo.

Sin embargo, lo que era un secreto a voces parece confirmarse. Mediaset no quiere que María Patiño ni Nuria Marín se mantengan en la nueva etapa de ‘Socialité’ como presentadoras. Y es que el grupo quiere decir adiós a todo lo que recuerde a ‘Sálvame’ y ambas presentadoras estaban muy ligadas al formato de La fábrica de la tele.

Según ha avanzado Formula TV este martes, en Mediaset barajan sustituir a María Patiño y Nuria Marín por alguno de sus rostros pujantes en esta nueva etapa. Así, los dos presentadores que suenan para tomar las riendas del programa de corazón de los fines de semana son María Verdoy (‘Fiesta’) y César Muñoz (‘Así es la vida’).

María Patiño habla así de su adiós a Telecinco

Tras publicarse su salida de Mediaset y su adiós a ‘Socialité’ tras siete años, María Patiño no ha tardado en pronunciarse a través de su cuenta de «X». En un primer mensaje, la gallega escribía que «mi mérito, saber que una vez más no me equivoco. Mi mérito, no depender del poder para seguir dando por saco». Además entabla a los espectadores a verla este miércoles en ‘Socialité’, que emitirá una entrega especial al ser festivo.

En otro tuit advierte que «estoy convencida que alguien sabrá decir adiós». Unas palabras con las que María Patiño estaría dejando entrever que sabrá despedirse de la audiencia de Telecinco y decir adiós a la cadena en la que lleva trabajando desde 2011.

Mi mérito, saber que una vez más no me equivoco. Mi mérito, no depender del poder para seguir dando por saco. Mañana nos vemos en @socialitet5 — Maria patiño (@maria_patino) December 5, 2023