Las 15 grandes películas de estreno que puedes ver esta Navidad en todas las plataformas

En estas fechas de familia y comilonas, hay momentos necesarios para descansar y abstraerse de esas reuniones que no siempre son tan divertidas. Y qué mejor que sumergirse en uno de estos 15 estrenos que han llegado a las plataformas en los últimos meses. Quizá algunas las hayáis visto en su paso por las salas de cine, o estuvierais deseando que llegaran a las plataformas para verlas en la comodidad de vuestra casa. Os hemos ahorrado tiempo, y aquí os contamos las 15 películas que podéis disfrutar durante estas fiestas.

¿Y qué ofrecemos? Desde superhéroes de DC hasta extrañas y surrealistas orgías británicas. Pero también hay animación, comedias españolas con mucho corazón y dos de las películas más taquilleras de los últimos años. Aprovechad y guardad esta lista, porque vais a usarla mucho en estos próximos días…

Saltburn

Sinopsis: Mientras lucha por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton, que le invita a Saltburn, la extensa finca de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable.

Era una de las películas más esperadas de este 2023. La nueva obra de Emerald Fennell, que nos cautivó a todos con ‘Una joven prometedora’, empezó a despuntar en redes sociales. Su dúo protagonista, Jacob Elordi y Barry Keoghan, se convirtieron rápidamente en la pareja más viral de todo X. Una película irreverente, arriesgada, que suma tanto fans como detractores. Y no es para menos, porque ‘Saltburn’ es una película difícil, cero comercial, que guarda varias de las escenas más extrañas y divertidas de todo 2023. Nominada a dos Globos de Oro, se ha convertido por derecho propio en una película de culto.

Plataforma: Prime Video

Barbie

Sinopsis: Barbie lleva una vida ideal en Barbieland, allí todo es perfecto, con chupi fiestas llenas de música y color, y todos los días son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real.

¿Quién nos iba a decir cuando se anunció el proyecto… que ‘Barbie‘ se convertiría en la película más taquillera de 2023 y que iniciaría un auténtico movimiento social sin precedentes? La película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds ha marcado al público y a la crítica, y es la favorita a los grandes premios del año. Su humor, su mensaje y sus números musicales la han convertido en un clásico instantáneo, y es una película perfecta para disfrutar estas navidades. Y también para hacer rabiar a esos ‘cuñados’ que se creen más listos que nadie…

Plataforma: HBO MAX / Movistar Plus+

Top Gun: Maverick

Sinopsis: Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete «Maverick» Mitchel se encuentra donde siempre quiso estar: superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando es destinado a la academia de Top Gun con el objetivo de entrenar a los pilotos de élite para realizar una peligrosa misión en territorio enemigo, Maverick se encuentra allí con el joven teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo «Goose».

Al igual que ‘Barbie’, ‘Top Gun: Maverick’ fue la sorpresa del año 2022. Nadie pensaba que una secuela de una película de los 80 se iba a convertir en una de las más taquilleras de su año. No solo superó los 1.000 millones en taquilla, sino que consiguió seis nominaciones a los Oscar y se convirtió en un fenómeno social en Estados Unidos. La película protagonizada por Tom Cruise destacaba por sus brillantes escenas de acción y por el realismo de su propuesta. Además, el mítico actor estaba en su salsa, desde el primer minuto hasta el último. Una rara avis de las que ya no existen, y que volvió a traer al público a las salas, después de dos años complicados por culpa del COVID-19.

Plataforma: Netflix

Rebel Moon (Parte 1): La niña de fuego

Sinopsis: Cuando una pacífica colonia en los confines de la galaxia se ve amenazada por un poder tiránico, su mejor baza para sobrevivir es la misteriosa Kora. Esta reúne a un grupo dispuesto a luchar, formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios planetas unidos por una causa común: la redención y la venganza. Mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de una galaxia y se forja un nuevo ejército de héroes.

Zack Snyder vuelve a la primera plana con su nueva película. El polémico director ya dejó claro que su idea para la película fue rechazada por Lucasfilm para formar parte del universo Star Wars. Snyder tiene adeptos muy fieles y haters irreconciliables con su cine. Y ‘Rebel Moon’, parte de un trilogía que estrenara una parte cada año, va a seguir aumentando esa diferencia entre los dos grupos. Con Sofia Boutella, Michel Huissman, Charlien Hunnam y Ed Skrein como protagonistas, ‘Rebel Moon’ es una space opera de manual, que recicla el clásico de Kurosawa ‘Los siete magníficos’, para darnos una visión sobre la tiranía de los dictadores. No siempre funciona, y el aspecto visual es bastante mejorable pero, si eres fan de Zack Snyder, vas a disfrutarla hasta el final.

Plataforma: Netflix

Chicken Run: amanecer de los nuggets

Sinopsis: Después de desafiar a la muerte en la arriesgada fuga de la granja de Tweedy, Ginger ha cumplido su sueño: una tranquila reserva isleña para toda la panda, lejos de los peligros del mundo humano. Cuando ella y Rocky tienen una niñita llamada Molly, el final feliz de Ginger parece definitivo. Pero en el continente, el mundo gallináceo se enfrenta a una nueva y terrible amenaza. Esta vez Ginger y sus amigos, en vez de fugarse… ¡van a perpetrar un allanamiento! Aunque para ello deban poner en peligro su libertad, que tanto les costó conseguir.

‘Chicken Run’ fue un clásico de finales de los 90. Realizada por el estudio de animación stop-motion Aardman, su reinvención de la obra literaria ‘Rebelión en la granja’ mezclada con la película ‘Evasión o victoria’ funcionó a las mil maravillas. Con Mel Gibson como la gran estrella, dándole voz al personaje de Rocky (en esta secuela se ha visto sustituido por Zachary Levi), era una metáfora divertida sobre el capitalismo y el infierno corporativo. Esta segunda entrega llega demasiados años después, y en ella conocemos a la hija de los protagonistas, una audaz polluela que ha salido igual de rebelde que su madre.

Plataforma: Netflix

Maestro

Sinopsis: Un retrato del singular carisma de Leonard Bernstein y de su pasión por la música a medida que ascendía a la fama como el primer director de orquesta nativo de Estados Unidos de renombre mundial, todo ello tras su ambición de componer tanto obras sinfónicas como populares para Broadway.

Bradley Cooper está labrándose una carrera muy interesante como director. Mucho más que la de actor. Sin desmerecerle, claro. Porque seamos honestos. Cooper es uno de los mejores actores de su generación, siempre y cuando se le ate en corto para no pasarse. Aunque ya alejado de la vis cómica que le hizo famoso gracias a la trilogía de ‘Resacón en Las Vegas’, sigue siendo un actor de primera línea. Lo demostró en ‘Ha nacido una estrella’, el que fue su debut como director. Y lo quiere volver a demostrar con ‘Maestro’, un biopic sobre la figura de Leonard Bernstein. Aunque no tan conocido en España, Bernstein es uno de los grandes compositores del siglo XX. De hecho, suyo es ese clásico atemporal que es ‘West Side Story’.

Plataforma: Netflix

Las chicas están bien

Sinopsis: Un cuento de verano sobre la convivencia entre cuatro actrices y una escritora que ensayan una obra de teatro en un antiguo molino, apartado del mundo. Es la historia de un hechizo. Con princesas, sapos, ríos, cartas y hasta un príncipe despistado. Durante esos días de ensayo, las chicas se irán conociendo y midiendo a través de los materiales que plantea la obra, y aportarán sus propias vivencias alrededor de los temas de sus personajes; el amor, la belleza, la orfandad, la fe, la amistad, la actuación, la muerte.

La actriz Itsaso Arana debuta como directora, y no puedes estar mejor acompañada, ya que tras la producción está Jonás Trueba, ganador del Goya. ‘Las chicas están bien’ ha sido nominada como Mejor Dirección Novel y está protagonizada por la propia Arana, junto a Bárbara Lennie e Irene Escolar, ambas ganadoras del Goya. Y también dos jóvenes actrices como son Itziar Manera y Helena Ezquerro, que conocemos gracias a la serie de ‘Salón de té La Moderna‘. Una película divertida y repleta de corazón que ha cautivado al público en su paso por las salas de cine.

Plataforma: Filmin

Indiana Jones y el dial del destino

Sinopsis: El arqueólogo Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA.

La despedida definitiva de Harrison Ford de Indiana Jones es una película con alma y corazón que busca rescatar los elementos que hicieron tan famosa a la saga. Aunque sin Steven Spielberg a los mandos (le ha tocado el turno a James Mangold, director de ‘Logan’), esta nueva entrega funciona bien ya no solo gracias a su misterio, sino a su pareja protagonista: Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge, muy entregada a la causa. Dos horas y cuarto que se pasan en un suspiro, y que cierran una etapa que comenzó hace más de 40 años.

Plataforma: Disney Plus

Dejar el mundo atrás

Sinopsis: Las vacaciones de una familia dan un giro escalofriante cuando dos desconocidos se presentan en plena noche buscando refugio frente a un ciberataque que se va volviendo más y más aterrador. En esta situación, todos deberán asumir su papel en un mundo que se desmorona.

Ethan Hawke y Julia Roberts unen fuerzas a Mahershala Ali para darnos una película de intriga y suspense al más puro estilo M. Night Shyamalan. Reflexionando sobre el egoísmo del ser humano y del fallido sistema capitalista, los protagonistas se enfrentan a un auténtico apocalipsis urbano, sin saber muy bien lo que está pasando. Es verdad que el surrealismo acaba sacrificando la verosimilitud, y que hay unas cuantas decisiones de guion bastante tramposas y cuestionables. Pero te mantendrá pegado a la pantalla a lo largo de sus dos horas de duración.

Plataforma: Netflix

Todos los nombres de Dios

Sinopsis: Tras un atentado, Santi es tomado como rehén por Hamza, el único terrorista superviviente. Un giro inesperado intercambia los papeles y Santi se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Vía de Madrid con un chaleco cargado con explosivos. Los servicios de inteligencia, emergencia e incluso los medios de comunicación, unirán fuerzas para salvarle la vida en un impresionante despliegue de medios con consecuencias inesperadas.

Daniel Calparsoro regress al thriller de acción, ahora de la mano de Prime Video y de la guionista Gemma Ventura, para hacernos una reflexión sobre la violencia, que siempre ha marcado su cine desde hace casi 30 años. Con Luis Tosar e Inma Cuesta al frente del reparto, ‘Todos los nombres de Dios’ es un intenso thriller que busca el espectáculo por encima de todo, sacrificando en algunos momentos a la propia historia. Completan el reparto Nourdin Batan, Patricia Vico, Fernando Cayo y Roberto Enríquez.

Plataforma: Prime Video

Navidad en Candy Cane Lane

Sinopsis: Un hombre se propone ganar el concurso anual de decoración navideña de su barrio. Después de que Chris, sin saberlo, haga un trato con una traviesa elfa llamada Pepper para mejorar sus posibilidades de ganar, ella lanza un hechizo mágico por el cual los 12 días de Navidad cobran vida y causan estragos por toda la ciudad. A riesgo de estropearle las fiestas a su familia, Chris, su mujer Carol y sus tres hijos deberán lanzarse a la carrera para romper el hechizo de Pepper, enfrentarse a retorcidos personajes mágicos y salvar la Navidad para todos.

Eddie Murphy ha vuelto. Aunque, la verdad, ¿se llegó a ir alguna vez? El famoso comediante sigue trabajando para Prime Video después de la insulsa ‘El rey de Zamunda’, en esta divertida película navideña de aventuras. Eddie Muprhy da vida a un padre de familia obsesionado con tener las mejores navidades de la historia… y hemos visto suficientes películas navideñas para saber que eso siempre acaba mal. Aunque su segunda mitad decae bastante en cuanto a ritmo, es una película muy entretenida (y demencial) para ver acompañada de un vino caliente bien cargado. Nos lo vais a agradecer.

Plataforma: Prime Video

Blue Beetle

Sinopsis: Jaime Reyes, recién licenciado, regresa a casa lleno de metas para su futuro, pero descubre que su hogar no está exactamente como lo dejó. En su búsqueda por encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando Jaime se encuentra inesperadamente en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Escarabajo. Cuando el escarabajo elige a Jaime como huésped simbiótico, este recibe una increíble armadura con poderes extraordinarios e impredecibles que cambiarán para siempre su destino y le convertirán en superhéroe.

Vale. Lo sabemos. DC no ha sido capaz de generar el interés que sí ha conseguido Marvel en sus últimos saltos al cine. Pero lo cierto es que esta obra menor, ‘Blue Beetle’, fue una apuesta arriesgada, diferente y, por qué no decirlo, entretenido. Con Xolo Maridueña como protagonista, la película funciona perfectamente como denuncia ante la situación de los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Sí, es una película que hemos visto decenas de veces, y mucho mejor acabada, pero pese a ello, tiene algo que la hace diferente. Es divertida, es emocionante y tiene un ritmo que no decae.

Plataforma: HBO MAX

Plan en familia

Sinopsis: Dan Morgan es un esposo devoto, padre de tres hijos y exitoso vendedor de coches. Pero, décadas atrás, era un asesino de élite del gobierno encargado de eliminar las amenazas más letales del mundo. Cuando sus antiguos enemigos dan con él, Dan mete a su esposa, a su atribulada hija adolescente, a su hijo gamer profesional y a su adorable bebé de 10 meses en su monovolumen y se embarca en un viaje improvisado hacia Las Vegas. Decidido a proteger a su familia y a la vez regalarles las vacaciones de su vida, Dan debe poner en práctica sus antiguas habilidades sin revelar su verdadera identidad.

Mark Wahlberg se ha aficionado a las comedias de acción y, en los últimos años, también a las películas familiares. De hecho, aquí hasta va en el título. Aunque la crítica ha ido a degüello a por ella, lo cierto es que ‘Plan en familia’ es una película muy divertida para ver estas navidades. Sí, los chistes a veces están un tanto desfasados. Pero el carisma de Wahlberg suple todos los problemas de la película, dándonos un divertimento de diez, en el que se nota cada euro de presupuesto invertido por parte de Apple.

Plataforma: Apple TV Plus

20.000 especies de abejas

Sinopsis: Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita y su tía Lourdes, estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores.

La película más nominada de este año a los Premios Goya es un precioso relato sobre la identidad propia. En un verano inolvidable, aprendemos lo que es ser una misma gracias a tres actrices descomunales. Además, la protagonista, Sofía Otero, hizo historia en la Berlinale al ser la segunda actriz más joven en ganar en el festival. Reflexiva, poética y hermosa, ‘20.000 especies de abejas’ es uno de esos ejemplos en el que queda claro lo bueno que es el cine español.

Plataforma: Movistar Plus+

Transformers: el despertar de las bestias

Sinopsis: En 1994, un par de arqueólogos se ven envueltos en un antiguo conflicto a través de una aventura por todo el mundo que se relaciona con tres facciones de Transformers: los Maximals, los Predacons y los Terrorcons mientras ayudan a Optimus Prime y los Autobots en una guerra para proteger la Tierra ante la llegada de Unicron.

Quién nos iba a decir que en 2023 íbamos a presenciar el renacer de ‘Transformers’. Aunque su taquilla fue un tanto decepcionante, esta nueva propuesta de la franquicia recuperó el espíritu de la primera, e incluso de su spin-off ‘Bumblebee’. Sí, Anthony Ramos no es Mark Wahlberg o Shia Lebouf, pero consigue dar un buen protagonista humano. Pero quizá es lo de menos. Porque aquí hemos venido a ver a robots gigantes luchando entre ellos. Película de aventuras sin pretensiones, y que deja un poco de lado la dirección de Michael Bay para buscar algo más de coherencia. No es una película que vaya a pasar a la historia, pero cumple y nos da lo que esperamos.

Plataforma: SkyShowtime