Jordi González habla sin rodeos sobre la deriva de Mediaset con esta alusión a Ana Rosa

Tras un tiempo desaparecido de Telecinco, Jordi González daba el salto hace unos meses a TVE, la cadena en la que arrancó su andadura profesional hace casi 40 años. Después de que ‘La Plaza’, el programa con el que regresó a TVE, fuera cancelado por sus bajas audiencias, el comunicador ya prepara su vuelta a la televisión, que compaginará con ‘Lazos de sangre’, también en la cadena pública.

En enero presentará, junto a Anne Igartiburu, una versión renovada de ‘Corazón’. En una entrevista a ‘Informalia’, Jordi González se muestra encantado con este nuevo proyecto, del que apenas tiene datos. Ni siquiera ha hablado con la que va a ser su compañera: «Hace 17 años que no hablo con Anne Igartiburu», reconoce al citado portal.

Sobre estos primeros meses en TVE, el presentador confiesa estar muy «contento»: «Se trabaja muy bien en TVE, con otros métodos y otros medios que las privadas». Reconoce que ‘Lazos de sangre’ «es un formato que me gusta y la gente que lo hace trabaja con ganas. Yo defiendo el trabajo de mucha gente que lleva días currándose un programa».

Jordi González destapa su pacto con Paolo Vasile y habla de la situación de Mediaset

Jordi González explica cómo se gestó el cambio de Mediaset al ante público: «Yo pacté con Paolo Vasile, cuando era consejero delegado de Mediaset y mandaba todo, un año sabático, el año 2022. Me lo respetó, lo hice y lo cobré. Cuando terminó ese año, yo ya no tenía contrato con Mediaset. Pero me había comprometido con Paolo para hablar a la vuelta. Al regresar, él ya se había ido y yo volvía a estar en el mercado. Mi compromiso personal era con Paolo, quería darle prioridad por ese pacto que habíamos tenido».

El comunicador catalán reconoce que no está viendo ‘GH VIP’, porque «no me interesa». Sobre cómo está viendo a Mediaset desde fuera, asegura que la ve «con la voluntad y la intención de reestilizar un modelo de televisión que ha conectado con mucha gente durante 15 años. ¿Cómo lo hace? Lo mejor que puede. Yo te aseguro que ningún programa de Mediaset empieza con la intención de cagarla… todos llegan con la intención de quedarse años en la parrilla».

«Están poco a poco trabajando y consiguiendo resultados y yo me alegro, porque es gente con la que yo he sacado los dientes durante 25 años. ¡Cómo no me voy a alegrar de que Ana Rosa gane un punto!», admite Jordi González sobre los que durante años fueron sus compañeros de cadena.