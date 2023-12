Joaquín Prat hace público su malestar con Ana Rosa por el desaire sufrido: «Nos sentimos…»

Joaquín Prat no ha perdido la oportunidad de verbalizar un recado a los compañeros de ‘TardeAR’, especialmente a Ana Rosa Quintana, por el cortometraje navideño que han grabado y que se emitirá mañana jueves en el que, previsiblemente, será el último día de la presentadora antes de las vacaciones por Navidad.

Ese corto lleva cebándose durante toda la semana. Titulado ‘Una noche no tan buena’, Ana Rosa recibirá a sus colaboradores como anfitriona para disfrutar de una gran cena, pero la velada se tuerce por un asesinato como así se ha podido intuir por el breve avance que han mostrado.

Un avance que se ha emitido en ‘Vamos a ver‘ este miércoles para darle mayor expectación y difusión. Tras ello, Joaquín Prat no se cortado en decir lo que piensa. «Mañana lo de ‘Una noche no tan buena’ en ‘TardeAR’, que me apetece mucho, nos apetece a todos mucho verlo, ¿verdad?», ha espetado con un tono un tanto irónico.

Y es que no ha ocultado su malestar con que no hayan contado con el equipo de ‘Vamos a ver’ para participar en ese cortometraje cuando se trata de un programa que también pertenece a la productora que preside Ana Rosa Quintana.

«Nos sentimos todos un poco como… excluidos… como ¿y a nosotros no nos han dicho nada que hemos sido siempre del team Ana Rosa? ¿No habéis sentido un poco eso? Porque yo sí», ha manifestado alto y claro un Joaquín Prat notablemente apesadumbrado por ese desplante.

Y aunque los colaboradores, en general, ha preferido callar, Alessandro Lequio sí que se ha sumado a esa queja. «Es verdad, me he sentido excluido», ha apostillado el conde. «Te sientes excluido?», le ha repreguntado Prat. «Un poquito, sí», ha asegurado el tertuliano en la misma línea que el presentador.