Isabel Jiménez lamenta el alto precio que va a pagar por el giro de ‘Informativos Telecinco’

Isabel Jiménez se enfrenta a dos duras despedidas ante la revolución que se prepara con ‘Informativos Telecinco’ y que llegará a partir de enero con una configuración de los equipos muy distinta, con la llegada de Carlos Franganillo tras dejar el ‘Telediario’ de TVE y con el esperado estreno de un plató muy puntero ahora en construcción.

Y es que, además de la retirada de Pedro Piqueras, que dijo adiós para siempre a su fiel audiencia este jueves, la periodista deberá asumir la ruptura de su ‘matrimonio televisivo’ con David Cantero, con el que lleva presentando en tándem desde hace más de doce años. La despedida de ellos se ha producido este viernes, con la comunicadora sin poder contener el llanto y con un nudo en el estómago.

David Cantero e Isabel Jiménez despiden su último informativo juntos después de casi 13 años > https://t.co/nQnAvfY1BC pic.twitter.com/akftpdjFOt — Informativos Telecinco (@informativost5) December 22, 2023

Sus caminos se separan a raíz de ese cambio de posiciones que anunciaba Mediaset esta semana. Un intercambio, por cierto, que nadie vio venir. Cantero dejará de presentar el informativo de mediodía junto a Isabel Jiménez y será trasladado al fin de semana junto a Pepe Ribagorda y Leticia Iglesias. Por su parte, Ángeles Blanco hará el camino inverso y abandonará las ediciones de sábado y domingo para ser la presentadora principal de lunes a viernes a las 15 horas junto con Isabel.

Así, con la reciente marcha de Piqueras y esa inesperada separación televisiva de su gran amigo David Cantero, la presentadora de ‘Informativos Telecinco’ no ha podido reprimir sus sentimientos. Y a juzgar por sus palabras de pesadumbre en redes, se trata de un alto precio para ella a pesar de que todo este terremoto no le ha afectado particularmente en lo que a su puesto se refiere.

«Llegó el día. Entre una foto y otra han pasado casi trece años. Trece años de una llamada de Pedro Piqueras que me cambió la vida y que me regaló a otra persona imprescindible en todos estos años. Se va un grande de la profesión, un compañero, un gran comunicador y un jefe pero no el amigo. Y me separo de mi mitad en televisión. Gracias Pedro por todos estos años. Te mereces todo lo bueno que está por llegar», ha escrito Isabel Jiménez junto a varias fotografías con el comunicador manchego y David Cantero.

No ha sido la única publicación en la que Isabel se ha mostrado apenada. «Querido David… mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi todo en estos más de doce años… te quiero tanto y te voy a echar tanto de menos. Nos lo hemos bailado todo, incluso la vida. Siempre serás mi marido televisivo», escribió también en su Instagram tras conocerse todos los cambios que se avecinan.