Iñaki López sorprende al referirse en estos términos a su jefe en La Sexta en ‘Más vale tarde’

Iñaki López se dirigió a su jefe en ‘Más vale tarde’ en un momento dado del programa que se emitió este lunes, 11 de diciembre. El presentador entró en la rueda de un chascarrillo que había iniciado su compañera Cristina Pardo y dejó en una breve frase su opinión sobre quien está por encima de él.

Todo empezó cuando se estaba abordando la presentación de ‘Tierra Firme’, el nuevo libro de Pedro Sánchez. Pardo señaló lo mucho que le llama la atención que, en actos de esa guisa, se rían las gracias a ciertos políticos por decir cualquier cosa y simplemente por su elevado estatus.

«Es lo que más me ha llamado la atención. Llega un momento en política en el que estás en unos puestos en los que, digas lo que digas, a todo el mundo le parece súper gracioso», reflexionó la presentadora; llamando «subalternos» a las figuras de menor rango que no pararon de reír ante cada intervención de Pedro Sánchez en ese acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

«Pero eso no pasa solo en política. En una cena de empresa, si el jefe no tiene gracia pero de repente se hace el gracioso en una cena de navidad, todo el mundo se ríe joder», le replicó Gonzalo Miró, que en la emisión de este lunes de ‘Más vale tarde’ estaba también presente en plató como colaborador.

En ese preciso instante, Iñaki López entró en escena y, a colación de las palabras de Gonzalo, le dedicó un recado a su jefe de La Sexta. «Pues aquí no, porque nuestro jefe es muy gracioso per se y nos reímos siempre de forma espontánea y natural», sentenció el comunicador. ¿Se refería a Antonio García Ferreras, director del canal secundario de Atresmedia? ¿O al director de ‘Más vale tarde’?

«Yo me río de casi todas las cosas que dice Iñaki porque me hacen gracia, pero yo digo cosas aquí en el programa y yo no veo que os riais…», apostilló Cristina Pardo. Rápidamente, Gonzalo Miró empezó a forzar una carcajada para resarcirle de esa sensación e Iñaki López bromeó: «Gonzalo vuelve entonces la semana que viene».

Para acabar este distendido momento en directo en ‘Más vale tarde’, Pardo no quiso cambiar de tema sin antes enviar un dardito al presidente del Gobierno por su escaso humor: «Gracioso es Iñaki López, pero Pedro Sánchez…».