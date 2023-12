El sorprendente pronunciamiento de Sonsoles Ónega cuando le nombran a Ana Rosa

Sonsoles Ónega ha concedido una entrevista a Rosa Villacastín para la revista Diez Minutos en la que ha hablado de Ana Rosa Quintana, la que ahora es su rival a batir cada tarde, y del injusto precio que está pagando tras haber recibido el Premio Planeta por su novela ‘Las hijas de la criada’.

La presentadora de Antena 3 considera que ha recibido una «crítica despiadada» de quienes cuestionan si realmente es merecedora del galardón. «Creo que responde a intereses no estrictamente literarios. A la novela había que darle tiempo, ha habido crítica antes de que saliera, sin haber leído el libro, eso me llama la atención», lamenta profundamente.

Además, ante estas feroces críticas, Sonsoles Ónega reconoce que «me han hecho daño, me han hecho tambalearme». No obstante, prefiere no darles demasiado pábulo y está centrada sobre todo en su exitoso magacín vespertino en Antena 3, que deja sin opciones cada día a ‘TardeAR’. «Me sorprende que nos haya ido tan bien. El haber conseguido un público muy fiel, siendo la tarde una franja tan difícil, ha sido complicado», ha declarado, entusiasmada, al citado medio.

En otro orden de cosas, Rosa Villacastín también le ha preguntado por su relación actual con Ana Rosa Quintana, y lo cierto es que, aunque ha sido parca en palabras, ha dejado entrever que las cosas entre ellas no están como antes. «Abandonar a Ana Rosa fue un palo. ¿Lo han arreglado?», le ha preguntado la periodista. A lo que Sonsoles, con gesto serio, ha respondido con un recado a modo de advertencia hacia la que fue su ‘jefa’: «Con Ana hay una conversación pendiente».

Por su parte, Villacastín se ha ofrecido a organizar esa entente cordiale y Sonsoles Ónega ha dejado claro que no tiene problema y que estaría «encantada» de que ese reencuentro se produjera porque para la presentadora la amistad tiene «un valor muy importante». Con este pronunciamiento, queda meridiano que Ana Rosa no se tomó nada bien su fuga a Antena 3.