Una espectadora entra en directo en ‘TardeAR’ y se dirige de estas maneras a Ana Rosa

‘TardeAR’ con Ana Rosa ha comenzado este martes trasladándose a un pueblo de León que está en rebelión contra un cura de la zona porque no dejó hablar a unos padres durante el funeral de su hijo de 24 años. Según cuentan los vecinos de la localidad, este sacerdote es un prepotente y los municipios de la zona han recogido más de dos mil firmas para expulsarle.

La presentadora ha conectado en directo con la reportera desplazada hasta el pueblo. Alrededor de ella se han arremolinado varios lugareños, pero la que únicamente ha hablado ha sido Maribel, la abuela de la víctima, que ha mantenido una conversación muy conmovedora con Ana Rosa en la que le ha dicho abiertamente lo que piensa de ella como periodista.

«Solo quiero hablar contigo porque sé que a ti te fastidian mucho las injusticias. Te llevo siguiendo toda la vida y sé cómo eres y cómo no soportas las injusticias y cómo luchas. Por eso, quiero pedir que nos ayudes para que esto no vuelva a suceder que fue una vergüenza lo que hizo este sacerdote por llamarlo de alguna manera. Es intolerable, esto no se puede volver a repetir bajo ningún concepto. Te pido que nos ayudes, por favor, en lo que tú puedas. Te llevo siguiendo muchos años y sé cómo luchas con las cosas que quieres. Entonces, por eso he decidido hablar contigo», ha sentenciado la entrevistada ante los micros de ‘TardeAR‘.

«Yo te lo agradezco de corazón», le ha respondido una Ana Rosa agradecida por esas palabras, antes de poner el grito en el cielo contra ese párroco por no tener «un gesto cristiano de consolar a la familia». «No tuvo una palabra de cariño o de delicadeza ni hacia la familia ni hacia nadie. Es un déspota y un despreciable, eso es lo que es, un despreciable», ha condenado enérgicamente la señora.

«Yo soy creyente y católica y, como la Iglesia consienta este tipo de cosas y la lejanía con los feligreses, pues así pasa, que vas a una Iglesia y te encuentras a poca gente o a gente muy mayor. Hay otros curas que están atrayendo a gente más joven y que son abiertos. Yo creo que ese cristianismo es lo que hará que perdure el catolicismo con actitudes contrarias a esta. Esta persona a lo mejor no es la persona adecuada para pastorear. No lo es», ha sido el firme alegato de Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ como muestra de apoyo a Maribel y al resto de la familia.