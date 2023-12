El sobrino de Ana Rosa despelleja así al equipo de ‘TardeAR’ y avisa: «No voy a parar»

‘TardeAR‘ ha vuelto a contar en la tarde de este jueves con la sección ‘Fila Zero’ en la que Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, reparte a diestro y siniestro no solo a su tía, sino también a la dirección, a la mesa de colaboradores y a quien se le ponga por delante. Nadie se libra de su lengua viperina y de sus descalificaciones de mal gusto.

«Toda la gente esta que está hasta arriba de bótox con la que te sientas», ha soltado frente a Ana Rosa. «Ustedes no lo saben pero tendrían que ver cómo vienen algunos colaboradores aquí por las mañanas con la cara lavada, eso lo echas al monte y no sabes si es un gato, una nutria o un tejón. Ni con un palo», ha proseguido.

«Oye, ¿tú vas a hacer algún amigo en todo este programa, que hay mucha gente?», le ha preguntado Ana Rosa, pues con sus constantes ataques a todo el que forma parte de ‘TardeAR’ no se está ganando muchas amistades precisamente. «Es que yo, hasta que no tenga los mismos amigos que tú, no voy a parar», le ha advertido Kike.

«O sea muchísimos», ha asegurado ella, presumiendo así de tener una engrosada lista de amigos. «Sí, a ti te quieren un montón… un montón», ha replicado él con un tono claramente irónico. Pero esto no ha sido todo, pues Kike ha centrado su diana también en Ana Rosa Quintana por sus escasa destreza estrenando un móvil.

Así, se han emitido unas imágenes mientras estaba en la publicidad de ‘TardeAR’ y en las que la presentadora no atinaba a poner en funcionamiento el nuevo terminal. «Es preocupante, porque esta es la persona que nos lidera», ha sentenciado el joven. Un feroz ataque a Quintana que ha suscrito Antonio Hidalgo en tono jocoso: «Para echarse a temblar».

«Oye, que era un móvil nuevo, lo estábamos poniendo en marcha. Más difícil es ponerte en marcha a ti», le ha confrontado Ana Rosa, que, segundos después, ha despedido el programa así: «Vamos a despedir el programa porque yo creo que esta sección no tiene nada más que decir».