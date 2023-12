Carlota Corredera alza la voz contra lo que se presenció en ‘De Viernes’ en Telecinco: «Stop»

Carlota Corredera no ha podido contenerse al ver lo que sucedió en ‘De Viernes’ con Fran Rivera y ante la pasividad absoluta de sus presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona, que no reaccionaron a las controvertidas palabras que declaró sobre María Patiño, compañera aún de Mediaset hasta que se formalice su despido.

Y es que el torero, que por primera vez se sentaba en el plató de un programa de corazón para ahondar en lo que dijo en la entrevista grabada de la pasada semana y responder a todo lo que se había dicho de él en los diferentes programas, vertió una insinuación sobre la presentadora de ‘Socialité’ que trajo mucha cola.

María Patiño no tuvo reparos en cuestionar a Fran Rivera desde asegurando que le fue infiel a su ex mujer. Además reveló que Fran Rivera llegó a hablar mal de Eugenia delante de un juez para conseguir la custodia de su hija Tana. Así que, tras todas esas acusaciones de la periodista, Fran no se reprimió y trató de desacreditarla soltando la bomba: que intentó flirtear con él.

«Mira quién lo dice, una mujer que me dejaba notitas en el parabrisas diciéndome que era María Patiño y que quería quedar conmigo, partiendo de esa base esta mujer es poco creíble», llegaba a afirmar el torero, dejando a todos en shock en plató, pero sin que nadie le diera un toque de atención por ello.

Así se explica que a Carlota Corredera le hayan llevado los demonios. «No hay nada más peligroso para el machismo que una mujer LIBRE. Siempre contigo María Patiño», ha escrito la periodista y presentadora gallega, que de esta forma considera que este episodio de Fran Rivera en ‘De Viernes’ fue machismo. Además, acompaña el texto de un potente hashtag: ‘Stop señoros en televisión’. Una crítica muy directa al nuevo programa de corazón de Telecinco por darle voz.

El contundente pronunciamiento público de Carlota Corredera, que viene a poner de relieve la lejanía que siente actualmente con respecto a la nueva televisión de Mediaset, ha tenido bastante repercusión en redes con cientos de interacciones.