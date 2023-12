Fran Rivera deja a todos atónitos con lo que llega a insinuar de María Patiño en ‘¡De Viernes!’

Después de protagonizar el scoop de ‘¡De viernes!’ la semana pasada, Fran Rivera se sentaba este viernes en el plató del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona en la que era su primera entrevista en un programa de corazón para responder a las preguntas de los colaboradores.

Son muchos los que se preguntan por qué después de que siempre haya renegado de este tipo de programas, ahora Fran Rivera ha decidido dar el paso y sentarse él en un plató de televisión para hablar de su vida y de la de su familia.

Y como sabía que sus palabras en el pasado sobre este tipo de programas se le ha vuelto en contra, Fran Rivera no dudaba en empezar a comentar con ironía este asunto. «No se puede decir de este agua no beberé, soy la prueba viviente«, aseveraba el torero.

«Cumplo 50 años y se ha hablado tanto de mí…siempre que he entrado en un programa era para defenderme. La verdad es que la imagen que tengo es terrible», proseguía diciendo. Y pese a que han sido muchos los que le pedían que no se sentara porque consideran que se le puede volver en contra, Fran Rivera no tiene ningún miedo. «A pesar de lo que digan, no me he metido con nadie, solo es lo que he sentido, menos con la innombrable que con ella sí», sentenciaba en alusión a Isabel Pantoja.

Mucho se ha hablado sobre si se sienta en ‘¡De Viernes!’ por dinero y más después de que Sofía Cristo dejara caer en ‘Espejo Público’ que el torero habría recibido hasta 150.000 euros por las entrevistas al igual que su hermano Ángel. «Me lo propusieron y no es solo por dinero, tenía ganas de que me escuchen a mí hablar«, concluía al respecto.

Fran Rivera responde alto y claro a María Patiño

Durante la entrevista en ‘¡De Viernes!’, Fran Rivera ha visto todo lo que habían dicho de él algunos colaboradores de Telecinco. Una de las mayores críticas fue la que le hizo María Patiño en ‘Socialité’ por sus palabras sobre su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.

Y es que María Patiño no tuvo reparos en cuestionar a Fran Rivera asegurando que le fue infiel a su ex mujer. Además reveló que Fran Rivera llegó a hablar mal de Eugenia delante de un juez para conseguir la custodia de su hija Tana. Tras ver lo que había dicho María Patiño, Fran no se contenía al dejar caer que la presentadora de ‘Socialité’ intentó filtrear con él.

«Mira quién lo dice, una mujer que me dejaba notitas en el parabrisas diciéndome que era María Patiño y que quería quedar conmigo, partiendo de esa base esta mujer es poco creíble», soltaba el torero. «Es totalmente falso lo que dice», aseveraba.

«Es totalmente falso que yo pidiera la custodia de mi hija porque yo considerase que era mala madre o inestable, yo lo que siempre he dicho es que mi hija me pidió vivir conmigo», explicaba Fran Rivera tratando de desmontar la información de Patiño. «Cayetana y yo tenemos una relación muy fuerte y muy especial porque ella fue la que me salvó en un momento muy malo de mi vida, cuando murió mi madre, me agarré al amor de mi hija y eso fue lo que me hizo tirar para arriba», terminaba diciendo.