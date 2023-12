Avance ‘La Promesa’, capítulo del miércoles 13 de diciembre: Jimena siembra el pánico

‘La Promesa’ se ha visto sacudida por un regreso non grato. El sargento Funes ha irrumpido en relación a la muerte de quien a ojos de todos era el padre Petra y Feliciano. Cruz, soliviantada, ha reprendido a los dos sirvientes. No quiere que se corra el rumor de la Guardia Civil merodea por el palacio y menos con la visita de Mr. Cavendish. Petra ha prometido hacerse cargo y ha intentado convencer a su hijo para hacer frente común, pero éste no está de acuerdo y no va a seguir sus indicaciones.

Por su parte, Jimena se ha presentado ante Mr. Cavendish hecha un adefesio y con un atuendo provocador, provocando la incomodidad del empresario inglés. Además, ha sido testigo de un monumental altercado entre ella y Catalina y Margarita y ha tenido que ser desalojada.

Es evidente que no está bien y que la medicación prescrita por Abel no está haciendo el efecto deseado. No obstante, tras semejante escándalo, Jimena ha prometido esforzarse por no volver a conducirse de esta manera, pero los marqueses no van a tener más remedio que tomar decisiones drásticas sobre la mujer de Manuel.

Entretanto, Pelayo y Catalina han organizado la cata de mermeladas con Mr. Cavendish y ha resultado ser un éxito, pero Pelayo se ha mostrado muy inquieto tras descubrir la presencia del Sargento Funes en La Promesa. Teme que se destape el negocio que realmente se traen entre manos: el tráfico de armas.

Por su parte, María Fernández cada vez está más cerca de Salvador y se ha visto en la obligación de aclarar las cosas con Valentín para que ceje en su conquista. Entre ellos solo podría haber una amistad.

Y, por su lado, Curro ha tomado una sorprendente decisión en lo referente a sus futuros estudios que dará un vuelco a todo y que dará lugar a un gran cisma en La Promesa, pues se tratará de una muy mala noticia para Cruz y Lorenzo, los inductores de su partida al extranjero. Finalmente, el joven no va a marcharse a Inglaterra.

Con todo, si no puedes esperar el próximo capítulo de ‘La Promesa’, que TVE emitirá este miércoles tras ‘La Moderna’, en El Televisero te ofrecemos un completo avance del capítulo 249.

Avance del capítulo 249 de ‘La Promesa’ – Miércoles 13 de diciembre

Curro ha tomado la decisión de no irse a Inglaterra, pues no quiere separarse de Martina ni de Alonso. Esto provocará una fuerte discusión entre Cruz y Alonso, que tienen posturas diferentes sobre el futuro de su sobrino.

El enfrentamiento entre Petra y Feliciano no llegará a su fin, no hay tregua, y más ahora que el sargento Funes ha regresado a La Promesa para hablar con ellos nuevamente de la trágica muerte de su padre.

Por su parte, María Fernández le dejará bien claro a Valentín que debe desistir en su conquista porque no tiene nada que hacer, pero el joven hace oídos sordos y, como es lógico, a Salvador se lo llevan los demonios.

Margarita, perspicaz, seguirá investigando la sospechosa relación entre Pelayo y su ayuda de cámara, Jerónimo. Y constatará que efectivamente algo están escondiendo, pero ¿el qué? No parará hasta averiguarlo.

Mientras, Jimena no parece poder doblegar sus problemas de estabilidad mental. La medicina ayuda, pero no será suficiente. Y alguien con muy malas artes se encargará de soltar una chispa en el reguero de gasolina que es ahora la mente de la joven. ¿De quién se trata?

Eso provocará que Jimena protagonice un nuevo escándalo delante de Mr. Cavendish y de toda la familia. Cruz se preocupa mucho y, al igual que Alonso, creerá que ha llegado el momento de alertar a sus padres, los duques de los Infantes. Sin embargo, una enajenada Jimena tendrá sus propios planes y secuestrará a Catalina.