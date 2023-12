‘La Promesa’: Avance semanal con el secuestro de Jimena y una oscura conspiración

‘La Promesa‘ estará entroncada esta semana por un secuestro que agitará los cimientos de palacio y por la intempestiva visita del supuesto empresario inglés que, a ojos de todos, ayudará a la expansión del negocio de las mermeladas, pero que realmente no es más que un traficante de armas que busca el mercadeo de estas en connivencia con Pelayo y Jerónimo de Gamboa, su falso ayuda de cámara. Pero han de andarse con ojo, pues Margarita empieza a sospechar de lo que tienen entre manos y piensa averiguarlo.

Entretanto, Curro dará marcha atrás para desgracia de Lorenzo y, sobre todo, de la marquesa, y finalmente no se marchará a Inglaterra como así estaba decidido ante los irrompibles lazos que le unen a Martina y a quien es su verdadero padre, Alonso de Luján. Los planes del capitán de la Mata y de Cruz para alejarlo de La Promesa se irán así al traste. En paralelo, Jana será testigo de un suceso con el que podría descubrir que el marqués es el padre de su hermano y que, por tanto, tuvo una relación extramatrimonial con su madre.

Además, no faltarán las sorpresas… Y sorpresas no precisamente agradables que tendrán como protagonistas a Petra y Feliciano. Tras saberse que son madre e hijo realmente, están más alejados que nunca. Sin embargo, deberán unir esfuerzos para encarar la irrupción del temido sargento Funes, que vuelve a La Promesa otra vez con noticias sobre la muerte de Ambrosio, padre y abuelo de los sirvientes. ¿Habrá dado un giro la investigación?

Con estos mimbres y mucho más, pues también será destacable el regreso de Manuel tras unas semanas fuera de la serie de TVE, se presenta una semana muy interesante para los espectadores. Y a quienes no pueden esperar a la emisión del capítulo, en El Televisero ofrecemos un avance muy completo de lo que deparará ‘La Promesa’ en las entregas del 11 al 15 de diciembre.

Avance del capítulo 247 de ‘La Promesa’ – Lunes 11 de diciembre

Curro y Martina no han podido reprimir el amor que sienten el uno por el otro, aunque la marcha de él sigue siendo inminente. Catalina y Pelayo reciben con sorpresa al empresario inglés, Mr. Cavendish. ¿Acaso no recibió el telegrama para que pospusiera su visita? Efectivamente, Jerónimo lo rompió. Afortunadamente en el servicio logran reaccionar ante esta intempestivas llegada para acomodar al presunto empresario como merece.

Catalina constata que Jimena no ha mejorado ni mucho menos con la medicación que Abel le prescribió, ya que sigue obsesionada con Manuel: prepara su futuro viaje a Italia y, entretanto, se prueba vestidos provocativos sin ton ni son con la idea de seducirlo a su regreso. Mientras, todos los miembros del servicio recopilan las cartas para enviárselas a Lope a Madrid. Salvador querrá saber qué le ha contado María Fernández, quizás eso le dé una pista de si sigue enamorada de él o si sus sentimientos se han enfriado tras su partida de La Promesa.

Petra pretende acercar posturas con Feliciano, a quien le ha confesado que es su hijo, pero resulta infructuoso, pues no hacen más que alejarse. El joven preferiría que no fuese su madre. Sin embargo, la muerte de Ambrosio aún traerá más desagradables sorpresas para los dos sirvientes.

Avance del capítulo 248 de ‘La Promesa’ – Martes 12 de diciembre

Cruz reprende a Petra y Feliciano por la irrupción del Sargento Funes en el palacio. Petra promete hacerse cargo e intenta convencer a su hermano para hacer frente común, pero éste no está de acuerdo. Jimena se presenta ante Mr. Cavendish hecha un adefesio y arremete contra Catalina y Margarita. Es evidente que no está bien y que la medicación no está haciendo el efecto deseado.

Jimena promete esforzarse por no volver a perder los papeles, pero los Luján deben tomar decisiones drásticas sobre la mujer de Manuel. Pelayo y Catalina organizan la cata de mermeladas con Mr. Cavendish y resulta ser un éxito. Pero a Pelayo le preocupa la presencia del Sargento Funes en La Promesa.

Por su parte, María Fernández cada vez está más cerca de Salvador y se ve en la obligación de aclarar las cosas con Valentín. Curro toma una sorprendente decisión en lo referente a sus futuros estudios en Inglaterra.

Avance del capítulo 249 de ‘La Promesa’ – Miércoles 13 de diciembre

Curro ha tomado la decisión de no marcharse a Inglaterra, no quiere separarse de Martina ni de Alonso. Esto provoca una dura discusión entre Cruz y Alonso, que tienen posturas diferentes sobre el futuro de su sobrino. El enfrentamiento entre Petra y Feliciano no llega a su fin, y más ahora que el sargento Funes ha regresado a La Promesa para hablar con ellos nuevamente de la muerte de su padre. María le deja bien claro a Valentín que debe desistir en su conquista, pero el joven hace oídos sordos y a Salvador se lo llevan los demonios.

Margarita sigue investigando la relación entre Pelayo y su ayuda de cámara, Jerónimo, y constata que efectivamente algo están escondiendo, pero ¿el qué? Jimena no parece poder doblegar sus problemas de estabilidad mental. La medicina ayuda, pero no es suficiente. Alguien con muy malas artes se encargará de soltar una chispa en el reguero de gasolina que es ahora la mente de la joven.

Avance del capítulo 250 de ‘La Promesa’ – Jueves 14 de diciembre

Jimena protagoniza un nuevo escándalo delante de Mr. Cavendish y de toda la familia. Cruz se preocupa mucho, ha llegado el momento de llamar a sus padres. Pero una enajenada Jimena tiene sus propios planes y secuestra a Catalina con aviesas intenciones. Mr. Cavendish empieza a dudar de que La Promesa sea el lugar ideal para un negocio tan sensible como el tráfico de armamento. Pero gracias a la insistencia de Pelayo termina por aceptar.

Jana es testigo de una escena en la que Alonso trata a Curro como si fuera su hijo. La marquesa también es consciente de la cercanía entre su marido y su sobrino y aprieta a Lorenzo para que se libre del muchacho.

El Sargento Funes da el caso de la muerte del padre de Petra y Feliciano por cerrado. Esto supone un gran alivio para los dos, pero no acorta la distancia entre ellos. Rómulo anima a Salvador a que se sincere con María Fernández, pero éste no se atreve. Y María Fernández tiene que aclarar las cosas nuevamente con Valentín y se lleva una ingrata sorpresa.

Avance del capítulo 251 de ‘La Promesa’ – Viernes 15 de diciembre

Manuel regresa de su viaje y le reconoce a Jana que le ha servido para tomar las decisiones correctas respecto a su mujer. Los marqueses reciben a su hijo con frialdad: le echan en cara que les haya dejado con una Jimena enajenada; pero lejos de amilanarse Manuel les replica que es la Jimena con la que él lleva meses conviviendo.

Curro justifica ante su padre su cambio de decisión de no ir a estudiar al colegio inglés. Lorenzo lo acepta momentáneamente y le asegura a Cruz que tiene otras formas de librarse del muchacho.

Valentín, por fin, ayuda a Simona a escribir a su hijo diciéndole que todo va bien y que es bienvenido en La Promesa. Todos empiezan a echar de menos a Catalina, ya que nadie la ha visto en todo el día. Excepto Jimena, que la mantiene narcotizada en su dormitorio, y por fin se manifiestan sus planes para con su cuñada… Unos planes que ponen en peligro, no solo su seguridad, sino la de todo los habitantes de La Promesa.