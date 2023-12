Avance ‘Amar es para siempre’, capítulo de este miércoles 27 con la gran mentira de Arnau

Tras su parón del lunes 25 de diciembre, día de Navidad, ‘Amar es para siempre’ regresaba este martes a Antena 3 con un nuevo capítulo. La serie retoma así su ritmo habitual hasta volver a hacer un parón el próximo lunes 1 de enero.

Cabe recordar que ‘Amar es para siempre’ encara ya su recta final en Antena 3 pues la cadena ya ha lanzado las primeras imágenes de ‘Sueños de libertad’, el nuevo serial que tomará su relevo en las sobremesas en el primer trimestre de 2024.

En el capítulo de ‘Amar es para siempre’ de este martes, , Elena y Federico trataban de hacer que Malena se volviera a sentir integrada en la familia después de que descubriera que su verdadera madre es Lola.

Mientras Lola se reunía en secreto con su ex marido Arnau después de irrumpir por sorpresa en la cena de Nochebuena. La mujer se quedó atónita al descubrir que su ex pareja le pide una segunda oportunidad. Un encuentro que disgustaba mucho a Marcelino, que no aprueba que su hija se vea con su ex.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 2779 de ‘Amar es para siempre’ que Antena 3 emitirá este miércoles 27 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Capítulo 2779 de ‘Amar es para siempre’

Manolita descubre que Arnau les ha mentido. El ex marido de su hija Lola les ha engañado al decirles que su madre había muerto recientemente. Sin embargo, la realidad es que la mujer murió hace tres meses.

Por su parte, Lola decide ocultarle a Román que su ex Arnau ha regresado a Madrid y que ha mantenido un encuentro secreto con él. Y es que no quiere que la vuelta de su ex pareja empañe su relación con Román.

Asimismo, después de que Malena se enterara de que Lola es su verdadera madre, Elena y Federico están intentando que todo vuelva a la normalidad. Por ello, Elena le pedirá a Victoria que no intente ponerle en contra de su hermana.

Por otro lado, Crespo tantea a Sofía para tratar de saber si ha pasado página con respecto a la muerte de Ester o si sigue dándole vueltas a todo. Mientras, Claudia reclama una subida salarial al descubrir sus injustas condiciones

Por último, Benigna descubre que Peñalara dejó solo a su padre en la residencia durante la Nochebuena. Algo que no le hará ninguna gracia.