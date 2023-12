Apuntan la ingente suma de dinero que Fran Rivera ha ganado en ‘De Viernes’ de Telecinco

Fran Rivera sorprendía a todos al dar una entrevista exclusiva a ‘¡De Viernes!’ en la que hablaba sin filtros de su relación con sus hermanos, de la muerte de su madre Carmina Ordóñez y cargaba duramente contra Isabel Pantoja.

De este modo, Fran Rivera seguía los pasos de Ángel Cristo Jr. que elegía también el nuevo programa de Telecinco con Santi Acosta y Beatriz Archidona para romper su silencio y hablar por primera vez del chantaje que su madre Bárbara Rey hizo al rey Juan Carlos con su participación.

Y como sucediera también con el hijo de Bárbara Rey, las declaraciones de Fran Rivera han protagonizado este lunes los debates de todos los programas de televisión incluidos ‘Mañaneros’ en TVE y ‘Espejo Público’ en Antena 3 demostrando el interés que ha generado el nuevo programa de corazón de Telecinco.

Precisamente, ha sido Sofía Cristo la que no ha dudado en hablar de la entrevista de Fran Rivera en ‘¡De Viernes!’, el mismo programa que ha dado voz a su hermano. «Lo que ha hecho me parece muy mal. No hay que remover el pasado y más si estás mintiendo, por lo que decís algunos… Se dan unos testimonios en este programa que de veraz tienen muy poco», empezaba diciendo en lo que era un claro dardo hacia el espacio de Santi Acosta por las entrevistas de su hermano.

Pero lejos de quedarse ahí, Sofía Cristo ha ido un paso más allá y se ha atrevido a dilucidar el dineral que habría ganado Fran Rivera por su entrevista en ‘¡De Viernes!’. Lo hacía además aprovechando para lanzar un dardazo al programa de Mediaset.

«Dicen que se llama la entrevista de los 150.000 pavos… no sé, tienen un despliegue económico...», soltaba Sofía. Una cifra ante la que ninguno de sus compañeros objetaba nada. Cabe decir que ‘Espejo Público’ ya adelantó que Ángel Cristo habría recibido esa misma cantidad de 150.000 euros por su entrevista exclusiva.