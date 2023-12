Sofía Cristo, sin piedad con Alessandro Lequio, clama por qué está contratado en Telecinco

Sofía Cristo la ha emprendido sin contemplación contra Alessandro Lequio desde ‘Espejo Público’ por su «violencia verbal» en los programas de Telecinco en los que participa; mayormente en ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat, donde lo cierto es que se le permiten todo tipo de barrabasadas sin que nadie le reprenda o tome cartas en el asunto.

La hija de Bárbara Rey no ha podido callar más y, cuando se hablaba del bautizo de la hija-nieta de Ana Obregón y de la ausencia de Lequio, se ha lanzado a la yugular. «Yo sinceramente, sobre el tema de Alessandro Lequio, yo para tener a ese hombre de abuelo, preferiría no tener ningún abuelo. Deja muchísimo que desear este señor», ha empezado declarando Sofía sin dobleces.

«No me gusta juzgar, pero como él lo hace con todos nosotros y de la manera menos empática y menos educada, lo voy a hacer», ha justificado Sofía Cristo antes de despacharse bien a gusto contra el polémico colaborador, que ha sido muy duro estas semanas con su madre a propósito de la explosiva entrevista de Ángel Cristo en ‘De Viernes’.

«A mí me gustaría también que se mantuviera al margen de muchísimas otras cosas de las que no tiene ni puñetera idea de comentar y que tuviera más respeto, más educación y más empatía. Lo digo por alusiones globales, porque no puede haber más maldad en una persona a la hora de comentar», ha sentenciado alto y claro la DJ.

«Yo también puedo ser muy crítica con él si me da la gana. ¿Por qué trabaja ahí? Porque está juzgando a mi madre. A lo mejor si tu no fueras familia de quien eres, no estarías ni sentado en ese sofá. O a lo mejor si no hubieras vendido tus fotos con Mar Flores y no la hubieras traicionado y no hubieras salido en una portada de Interviú en el cama con una mujer, no estarías ahí. ¿Qué tienes que juzgar tú de nadie de la familia de nadie? Que nos pongamos un puntito en la boca», ha advertido Sofía Cristo, aireando las vergüenzas del conde en ‘Espejo Público’.

Para culminar su monumental repaso a Alessandro Lequio, la joven le ha acusado de ser un violento verbal en ‘Vamos a ver’: «Hay muchas maneras de decir las cosas, con respeto y con empatía. Y otra cosa es la violencia verbal, que es lo que utiliza Alessandro Lequio en ese programa».