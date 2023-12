Alessandro Lequio se salta el ‘veto’ a Ana Obregón y avisa: «No me quiero ver obligado a…»

El bautizo de Ana Sandra Lequio sigue generando muchas reacciones estos días. Ana Obregón ha compartido con todo el mundo la celebración que tuvo lugar este domingo y no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar una pulla a quiénes no estuvieron presentes. Esto ha salpicado de lleno a Alessandro Lequio, abuelo de la bebé, que no acudió al evento. El colaborador de ‘Vamos a ver’ ha contestado a las polémicas palabras de su exmujer.

Alessandro Lequio no acudió al bautizo de su nieta, pese a la invitación de Ana Obregón. Una decisión que ha levantado mucha polémica estos días y que lo ha situado en el centro de las miradas de todos los programas en los que colabora. Obregón ha explicado en exclusiva para ‘Hola’ que considera un desprecio hacia su hijo Aless el gesto de Lequio. El colaborador de ‘Vamos a ver’ no ha dudado en responder de forma tajante a las acusaciones de su expareja.

Hasta ahora, Alessandro Lequio había comunicado su decisión de no abordar esta polémica y ser cuidadoso en los programas en los que colabora a la hora de pronunciarse. «Yo no quiero entrar en esta historia, prefiero no entrar», advertía el colaborador a Joaquín Prat de primeras. Sin embargo, dejó de nuevo clara su postura ante los nuevos ataques de Ana Obregón.

Alessandro Lequio responde a Ana Obregón

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

«Prefiero mantenerme al margen porque así estoy mucho mejor», insistió el tertuliano, pero finalmente no pudo evitar pronunciarse. «Obviamente si esa niña es hija de mi hijo, soy su abuelo«, comenzó el italiano. «No me quiero ver obligado a contestar cada vez porque me parece un poco violento. Yo no sé que hacer, me siento en la obligación de decir determinadas cosas pero ya sabéis cual es mi postura», explicó el colaborador de ‘Vamos a ver’.

Alessandro Lequio reiteró que prefiere dejar lo que ocurra entre Ana Obregón, su nieta y él en la intimidad, sin platós de por medio. «Si yo hago algo va a ser de puertas para adentro, no de puertas para fuera. No tengo por qué exhibir nada«, sentenció el italiano.

Fue entonces cuando sembró la duda sobre si ha llegado a conocer a la pequeña de la familia en persona. «Si se ha producido o no esa visita, es algo mío y no lo voy a contar», apuntó el colaborador de forma tajante. Insistió una vez más en que piensa dejar los asuntos familiares en un segundo plano, sin exposición mediática. «Dentro de lo que yo pueda, no se va a saber», señaló el italiano, propinando un tirón de orejas a Ana Obregón por la sobreexposición que está llevando a cabo con la vida de la menor.