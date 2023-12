Alessandro Lequio responde a la pregunta clave sobre lo que hay tras su plantón a Obregón

Alessandro Lequio no ha rehuido de la polémica y se ha presentado en el plató de ‘Vamos a ver’ en Telecinco para realizar su colaboración prevista, pues estaba convocado este lunes por la dirección del formato que presenta Joaquín Prat.

Como no podía ser de otra manera, lo primero que se ha hecho cuando ha arrancado el club social ha sido interpelarle directamente y preguntarle sobre el bautizo de la hija-nieta de Ana Obregón y su sonada ausencia en esa celebración que tuvo lugar este domingo.

Sin embargo, una vez más, Alessandro Lequio ha vuelto a levantar ese muro infranqueable y a marcar muy nítidamente la línea roja que no va a traspasar bajo ningún concepto. «Yo con todo el respeto al programa y a la madre de mi hijo no voy a decir nada», ha aseverado el colaborador.

Sobre si fue invitado al evento, el conde, pese a ser reticente inicialmente, ha terminado reconociendo que sí, pero que no hubo una declinación por su parte, simplemente optó por el silencio. «Recibo la invitación, por supuesto, pero no contesto, aunque no va con segundas«, ha revelado en directo. También ha contado que Ana Obregón no se ha puesto en contacto con él después.

«¿Respetáis vuestras posturas muy diferentes?», le ha preguntado Joaquín Prat. «Totalmente, máximo respeto«, ha comentado Alessandro Lequio, muy parco en palabras y sin querer añadir nada más aunque esa decisión fuera ir en contra del programa en el que trabaja.

Finalmente, el presentador ha desistido al ver que su compañero no iba a remar a favor de obra y ha determinado que había que cesar las preguntas porque no iban a conducir a ningún sitio. «Creo que, además, sin decir nada, ha quedado bastante claro», ha zanjado Prat.